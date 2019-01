Fazole a hrách: uživit deset miliard lidí mají alternativní bílkoviny

V roce 2050 má podle prognózy žít na Zemi 10 miliard lidí. Pokud by současně pokračoval trend obliby masa, došlo by k výraznému nárůstu produkce oxidů uhlíku. To by mělo za následek další zhoršování klimatických změn.

Nová zpráva Světového ekonomického fóra (WEF) konstatuje, že konzumace masa má kromě dopadů na životní prostředí i významný dopad na lidské zdraví.

Proto by se lidstvo mělo zaměřit na alternativní druhy bílkovin, zejména rostlinného původu. Vhodnou alternativou k červenému masu mohou být fazole, hrách nebo ořechy.

Dominic Waughray z WEF tvrdí, že cílem zprávy není úplný zákaz konzumace masa, ale otevření debaty o zvýšení dostupnosti dalších bílkovin v našem jídelníčku. Cestou mohou být i inovace v tom, jak se nyní produkuje hovězí, vepřové a kuřecí maso.

Začlenění většího množství bílkovin, které jsou ve fazolích nebo hrachu, navíc může podle WEF snížit míru úmrtnosti na celém světě o 5 procent. Při produkci hovězího masa o energetické hodnotě 200 kcal vznikne ekvivalent 23,9 kilogramu CO2. Na stejný počet kalorií z fazolí nebo pšenice to je méně než kilogram ekvivalentu CO2.

V roce 2010 byla produkce hovězího masa zodpovědná za 2 gigatuny ekvivalentu oxidu uhličitého, což je 25 procent skleníkových plynů, které vznikají v souvislosti s produkcí potravin. Zpráva navrhuje, aby vlády jednotlivých států podporovaly produkci „zelených“ bílkovin, podobně jako je tomu při dotacích výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

