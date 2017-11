Psycholog: Panika okolo dieselu prodá lépe jiné věci. Krávy přitom škodí více

V německých médiích se v posledních dnech hovoří a píše o tom, kolik dieselové motory ročně v největší zemi EU zabijí lidí. Hovoří se o číslu deseti tisíc obyvatel ročně, kteří předčasně zemřou na následky zplodin naftových motorů. Profesor psychologie Gerd Gigerenzer takové číslo odmítá, navíc jde jen o hrubý odhad.

Podle něj i jeho kolegů chemiků z institutu Maxe Plancka na celé planetě ročně zemře 3,3 milionu lidí v důsledku znečištění ovzduší. V Německu to je 34 tisíc. Ale ze 45 procent je za znečištění odpovědné zemědělství. Doprava se pak podílí na znečištění vzduchu 20 procenty.

V tom případě by se mohlo hovořit o 7 tisících lidí, kteří v Německu zemřou kvůli znečištění pocházejícímu z dopravy. „V zemědělství jde o nadměrné používání hnojiv. V podobě amoniaku přechází do atmosféry, kde se mění na dusičnany. Na konci jsou oxidy dusíku,“ řekl Gigerenzer, jenž je také ředitelem berlínského Harding Center for Risk Literacy, v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung. Centrum má veřejnost informovat o rizicích moderního technického světa.

Podle něj by se tak dalo přeneseně říci, že chov skotu je nebezpečnější než dieselové motory a také nikdo nevolá po jejich zákazu.

Motor versus cigarety

Klíčové je, abychom si odpověděli na otázku, jak velké znečištění je způsobeno provozem naftových motorů ve městech oproti věcem, které používáme každý den. Například vykouření tří cigaret způsobí desetkrát tolik částic co auto s dieselovým motorem splňující normu Euro 3 za půl hodiny. „To jsou věci, které můžeme měřit, aniž bychom spekulovali o počtu mrtvých,“ zdůraznil. Lidé by se měli více zaměřit na sebe a do města jezdit hromadnou dopravou.

Připlatí si, ale věří ve smysl:

Společnost si maximální hodnoty škodlivých látek určuje sama. To pak vede často ke strachu a panice. Jako příklad uvedl Body Mass Index (BMI), který má ideální hodnotu 25. Přitom lidé s BMI 27 žijí nejdéle. „Limity jsou dohodou mezi zúčastněnými stranami. Často jen vyděsí lidi. Čím větší strach mají, tím lépe jim můžeme něco prodat,“ míní respektovaný profesor.

Dalším aspektem debaty o škodlivosti a případném zákazu dieselových motorů je i její ráz kampaně. Před vypuknutím aféry VW s manipulacemi měření zplodin u dieselových motorů se neustále hovořilo o tom, jak škodlivé jsou benzínové motory a kolik produkují oxidu uhličitého, zatímco dieselové motory jsou ke klimatu šetrnější.

Zmatená debata

Volání po větším podílu elektromobilů na německých silnicích také nedává velký smysl, protože Německo odstupuje od jádra a elektrickou energii vyrábí ze 40 procent z uhlí. Proto provoz elektromobilu může být paradoxně škodlivější než provoz auta s naftovým motorem. „Prostřednictvím našich specifických obav máme v Německu velmi nekonzistentní debatu,“ sebekriticky poznamenal Gigerenzer.

O vlivu dieselových motorů na znečištění vzduchu ve městech se vede mezi vědci stále diskuze. Vědci z americké Princeton University uvedli, že amoniak se těžko dostane do oblasti New Yorku nebo New Jersey ze zemědělských oblastí. I když se do ovzduší z 80 procent dostává prostřednictvím zemědělství, ve městech to je způsobeno dopravou. K tomu se navíc přidávají prachové částice.

