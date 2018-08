Trumpovo ultimátum: Kdo bude obchodovat s Íránem, nebude obchodovat s USA

„Žádám světový mír, nic menšího,“ napsal Trump na twitteru.

Šéf Bílého domu se letos v květnu rozhodl vypovědět jadernou dohodu s Íránem, kterou USA podepsaly spolu s Francií, Británií, Německem, Čínou a Ruskem v roce 2015, a ve které se Teherán zavázal pozastavit svůj jaderný program výměnou za zmírnění protiíránských sankcí. Podle Trumpa je smlouva „děsivá a jednostranná“ a Írán by měl s mezinárodním společenství dojednat dohodu novou.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!