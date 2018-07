Trumpovo varování: Írán by už neměl vyhrožovat USA, jinak ponese následky

„Už nikdy nevyhrožujte Spojeným státům, jinak ponesete následky, jakým v dějinách čelil dříve jen málokdo. Už nejsme zemí, která bude tolerovat vaše vyšinutá slova o násilí a smrti. Dejte si pozor!“ uvedl dnes Trump na svém twitteru.

Spojené státy podle agentury Reuters zahájily kampaň, která má za cíl podkopat důvěryhodnost íránského vedení. Záměrem je údajně vyvolat nepokoje, přinutit Teherán ukončit jaderný program a přestat podporovat radikály. Podle amerických činitelů představuje kampaň íránské lídry v nelichotivém světle. Používá i zveličené informace a protiřečí jiným oficiálním prohlášením včetně těch, která učinily bývalé americké administrativy.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!