Ťok chce kvůli nehodám zavést bodový systém pro strojvedoucí

Ťok dnes jednal se zástupci Českých drah, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), Drážní inspekce a Drážního úřadu v souvislosti s přibývajícími železničními nehodami. Zatím poslední případ se stal dnes ráno v Brně na hlavním nádraží, kde se srazily dva vlaky. Počet mimořádných událostí na železnici letos prudce vzrostl, za první dva měsíce jich inspektoři museli řešit už 220, meziročně o čtvrtinu více.

Ministr na jednání apeloval na okamžité zvýšení a zintenzivnění kontrol strojvedoucích. České dráhy tak učinily už minulý týden. Drážní úřad by podle něj měl také mimořádné události vyhodnocovat komplexněji. Hovořil také o monitoringu licence strojvedoucího v připravovaném zákoně o drahách. „Chceme zajistit, aby u strojvůdce, který jezdí například pro České dráhy, tak potom bylo jasné, že nepůjde druhou směnu jezdit k jinému dopravci, nebo naopak. Chceme monitoring, aby bylo jasné, že strojvůdce opravdu jezdí jenom to, co může, co mu dovoluje zákon,“ řekl Ťok.

Není možné, aby obden bouraly vlaky. Na dnešní schůzce jsem proto apeloval na České dráhy, aby zvýšily interní kontrolu strojvedoucích, zároveň jsem vyzval Drážní úřad k systémovým kontrolám. Do zákona zavedeme monitoring a raiting strojvůdce. — Dan Tok (@tok5934) 5. března 2019

K bodovému systému Ťok doplnil, že je potřeba, aby se někde evidovala karta strojvedoucího, jež by byla k dispozici elektronicky a kterou by vedl Drážní úřad. „Není to otázka, že bychom chtěli nějakým způsobem trestat. Je to spíš motivační záležitost. Myslím, že by měli potom dopravci využít systém k tomu, že ti strojvedoucí, kteří nemají dlouhodobě problémy, budou mít lepší platové podmínky než ti, kteří nedbají na předpisy takovým způsobem, přejíždějí červenou a způsobují mimořádné události, nedej bože nehody,“ poznamenal ministr.

Podle něj je otázkou, zda by se neměla vrátit na dráhy větší disciplína. Uvedl například, že dříve byla v zákoně možnost odebrat licenci strojvedoucímu, který udělá závažný přečin. „Chci se možná i vrátit k debatě se SŽDC i s drahami, jestli na vlacích nemáme malý počet lidí. Bývaly doby, kdy byli dva strojvedoucí na lokomotivě, kdy byl i výpravčí ve stanici a byl ještě i vlakvedoucí. Dejme tomu na bezpečnost dbalo pět lidí. Dnes na malých regionálních tratích máme jenom jednoho,“ dodal Ťok.

Za předchozí týdny se Drážní inspekce musela zabývat několika mimořádnými událostmi. V úterý 19. února jel osobní vlak mezi Martinicemi a Velkým Meziříčím téměř šest kilometrů bez strojvůdce. Vlak s 11 cestujícími zastavil sám, nikomu se nic nestalo. V pátek 22. února projel v Ejpovicích za Plzní na červenou rychlík do Mnichova. Souprava vjela na jinou trať a strojvedoucí zastavili vlaky 34 metrů od sebe. Ani v tomto případě nebyl nikdo zraněn. V sobotu 23. února se v Českých Budějovicích srazily dvě posunovací lokomotivy. Jeden strojvedoucí byl lehce zraněn. Ve středu minulý týden se v Havlíčkově Brodě střetl nákladní vlak s lokomotivou. V pondělí se srazily dva vlaky u Ronova nad Doubravou, pět lidí bylo zraněno.

O haváriích na železnici bude ve středu mimořádně jednat vedení Českých drah. Podnik chce zanalyzovat dosavadní kontroly strojvedoucích a zváží nová bezpečnostní opatření a zpřísnění kontrol.

Černá série na železnici pokračuje 19. února - Osobní vlak jel na Vysočině mezi Martinicemi a Velkým Meziříčím několik kilometrů bez strojvůdce. Ve vlaku tou dobou bylo 11 cestujících, nikomu se nic nestalo. Případ se vyšetřuje, nejspíš šlo o selhání strojvedoucího, který byl mimo vlak. 22. února - Železniční expres z Prahy do Mnichova projel v Ejpovicích za Plzní na červenou a vjel na jinou trať. Strojvedoucí zastavili vlaky 34 metrů od sebe. Nikomu ze zhruba 320 cestujících se nic nestalo. Provoz na trati z Prahy do Plzně byl zastaven téměř tři hodiny. 23. února - V Českých Budějovicích se srazily dvě posunovací lokomotivy. Ani jedna z nich nevykolejila, jeden strojvedoucí byl lehce zraněn. Škoda přesahuje dva miliony korun. Podle Drážní inspekce nebyla vyloučena technická závada na lokomotivě. 27. února - Ve stanici Havlíčkův Brod se střetl nákladní vlak s lokomotivou. Nehoda zhruba na osm hodin přerušila nebo omezila provoz v úsecích Havlíčkův Brod - Šlapanov a Havlíčkův Brod - Pohled. Dechové zkoušky ukázaly, že strojvedoucí nebyli pod vlivem alkoholu. 28. února - Generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec řekl, že dopravce v souvislosti s incidenty na železnici z předchozího týdne zvýší kontrolu práce strojvedoucích. Podnik zároveň chce zavést kontroly, které by ověřovaly, zda ve volnu místo odpočinku nejezdí pro jiné dopravce. 2. března - V Praze na Smíchově projel rychlík návěstidlo na červenou. Souprava bez cestujících zastavila tři desítky metrů od drezíny s vozíkem. Při události nebyl nikdo zraněn. Pravděpodobnou příčinou bylo podle Drážní inspekce selhání lidského faktoru. Kvůli incidentu byl na tři hodiny zastaven provoz vlaků mezi Hlavním a smíchovským nádražím. 4. března - U Ronova nad Doubravou se po poledni srazil osobní vlak s manipulačním vlakem. Pět lidí bylo zraněno, škoda dosáhla asi 1,55 milionu korun. Podle Drážní inspekce bylo pravděpodobnou příčinou „selhání lidského faktoru“. 5. března - V Brně na hlavním nádraží se dnes ráno srazily dva vlaky. Záchranné složky evakuovaly z vlaků 250 lidí.



