Tendr za šest miliard. České dráhy koupí 50 elektrických vlaků

„Ještě letos chceme vybrat dodavatele nových elektrických jednotek, se kterým uzavřeme rámcový kontrakt, a hned jak se dohodneme s kraji na zajištění dopravní obslužnosti, můžeme zadat jejich výrobu,“ řekl člen představenstva ČD odpovědný za techniku, servis a majetek Miroslav Kupec.

Vítězný uchazeč tendru má dopravci dodat klimatizované nízkopodlažní elektrické vlaky s kapacitou 140 až 160 míst k sezení a pro rychlost až 160 km/h. V provozu bude možné spojit až tři jednotky do jednoho vlaku s kapacitou 420 až 480 míst k sezení. Vlaky by měly být vybaveny evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS, který umožní jízdu po celé Evropě bez nutnosti výměn hnacích vozidel na hranicích.

Dráhy v současnosti využívají pro regionální dopravu více než 80 elektrických dvoupodlažních jednotek CityElefant, které nahradily zastaralé Pantografy. Vedle toho nedávno koupily od ostravské Škody Vagonky 14 jednopodlažních elektrických vlaků InterPanter pro meziregionální a dálkovou rychlíkovou dopravu.

Svůj vozový park doplní o nové vozy také soukromý dopravce RegioJet. Během května nasadí dvě lokomotivy Bombardier TRAXX, které plánuje pro spoje na trase Praha - Ostravsko - Košice a na trase z Prahy do Brna a Břeclavi a dále na Slovensko a do Rakouska. Celkem společnost chce v první fázi pořídit čtyři tyto lokomotivy a další v příštích letech. V následujících dnech RegioJet převezme také první z nových vlaků Astra pro 80 cestujících a rychlost 200 km/h. Celkem jich RegioJet nakoupí 16. Podle mluvčího RegioJetu Aleše Ondrůje se jejich cena pohybuju okolo milionu eur (25,5 milionu korun) za jednotku a jsou součástí peněž, které RegioJet letos investuje do pořízení nových vozidel v řádech stovek milionů korun.

České dráhy vypravují denně v průměru 7016 vlaků, které za rok ujedou více než 120 milionů kilometrů, denně to je kolem 340 tisíc km. Provozují přibližně 4300 vozidel. Loni dopravce přepravil 174,7 milionu cestujících. Flotila železničních vozů RegioJetu se aktuálně skládá z 127 vozů. Dosud soukromý dopravce provozoval deset vlaků Astra. Loni RegioJet, který zatím na regionálních tratích nejezdí, přepravil 4,67 milionu cestujících.

