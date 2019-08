Výnosná sázka na slunce: britské Solarcentury vzrostl zisk skoro o tisíc procent

Globální investice do solárních elektráren bez využívání dotací. To je hlavní motto firmy Solarcentury se sídlem v Londýně. V posledním roce se firmě mimořádně daří zejména mimo britský trh. Finanční rok končící letos v březnu firma uzavřela se ziskem EBITDA 14,4 milionu liber (406 milionů korun), což je téměř desetinásobný růst oproti březnu 2018, kdy to bylo 1,5 milionu liber (42 milionů korun). Společnost nemá ani žádné dluhy.

Výborné hospodaření bylo způsobeno i tím, že Solarcentury prodala svůj podíl ve výstavbě španělské elektrárny Cabrera o instalovaném výkonu 200 MW. 80 procent akcií pak prodala německé firmě Encavis v projektu jedné z největších solárních elektráren v Evropě – farma Talayuela má mít výkon 300 MW. Společnost rovněž vyhrála výběrová řízení ve Francii na výstavbu fotovoltaických projektů o celkovém výkonu 57 MW. Připravuje se také vstoupit na italský energetický trh.

Solarcentury provozuje elektrárny i na dalších kontinentech, v Jižní Americe a Africe. Náklady na stavbu i provoz fotovoltaických projektů stále klesají, zdůraznila firma ve výroční zprávě.

Evropský sen o energii ze Sahary stále žije. Do projektu Desertec vstoupily Čína a Saúdská Arábie

Solární elektrárna v Maroku, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Současný šéf firmy Frans van den Heuvel apeluje na vlády po celém světě, aby finančně nepodporovaly výrobu elektřiny z fosilních zdrojů. Solární elektrárny si podle něj poradí bez dotací dobře i na britském trhu, proto se chce v tomto roce firma více soustředit na trh ve Spojeném království. Tvrdí, že Británie by do roku 2030 mohla ze slunce pokrývat pětinu své poptávky po elektřině.

Skvělá finanční kondice společnosti povede zřejmě k tomu, že přiláká kupujícího, který by mohl za převzetí firmy zaplatit sumu 250 milionů liber (7 miliard korun), uvedl deník Guardian.

Nový vlastník by mohl ukončit současnou praxi, kdy pět procent ze zisku jde na podporu projektů v Africe přes charitativní organizaci SolarAid. Ta již zajistila elektřinu pro dva miliony domácností. SolarAid poskytuje chudým rodinám malé solární panely, baterie na ukládání energie a úsporné elektrické lampy, které v zaostalých regionech nahrazují petrolejové lampy.

Skotská firma chce změnit současnou energetickou síť:

Velké plány pro Česko i svět. Stoletou energetickou síť čeká bod zlomu, tvrdí zakladatel Faraday Grid

Dále čtěte:

Z Austrálie se stává globální ropák. Vyváží emise ve velkém

Energetická laboratoř v praxi: sever Německa chce být do roku 2035 bez emisí

Rychlost nynějšího oteplování nemá v posledních 2000 letech obdoby, varují vědci