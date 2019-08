Čistá energie z odpadu bez spalování: Sierra Energy uchvátila i Billa Gatese

Celý svět řeší, co s narůstajícím objemem odpadu. Problémem jsou zejména skládky směsného odpadu, ze kterého se postupně uvolňuje metan, z hlediska oteplování klimatu násobně nebezpečnější plyn než oxid uhličitý. Řešení nabízí americká firma Sierra Energy. Deset let pracuje na technologii, která by při vysokých teplotách okolo 2200 stupňů Celsia přeměnila odpad na ekologická paliva a čistou energii.

Společnost z Kalifornie přesvědčila i investory z fondu Breakthrough Energy Ventures, který investuje do nadějných energetických firem. V čele fondu je Bill Gates, mezi investory jsou i další miliardáři Jeff Bezos nebo Richard Branson. Sierra Energy získala 33 milionů dolarů (759 milionů korun), aby technologii dovedla do komerční fáze.

Pilotní projekt zpracování odpadu společnosti Sierra Energy, ilustrační foto ( Autor: Sierra Energy )

Firma nechce konkurovat recyklačním linkám nebo kompostování. „Využíváme to, co zbylo,“ vysvětlil šéf společnosti Mike Hart. Miliony tun odpadu zůstávají stále nevyužity. Jejich technologie díky vysokým teplotám dokáže podle něj zpracovat téměř vše, včetně biologického odpadu ze zdravotnických zařízení. Běžné spalovny komunálního odpadu pracují při teplotách 900 stupňů Celsia.

Čistá a ikonická: Dánové staví v Číně největší spalovnu odpadu na světě

„Můžeme zpracovat vše díky tomu, že dosáhneme teploty 2200 stupňů Celsia, což je dvojnásobek teploty ve středu sopky,“ pochlubil se Hart. Při těchto teplotách se odpad rozkládá na molekuly.

Technologie FastOX funguje podobně jako vysoké pece při výrobě oceli. Přidáváním kyslíku se dosahuje chemické reakce s uhlíkem. K tomu není potřeba energie zvnějšku, tvrdí zakladatel firmy.

Co je technologie FastOx:

Při rozkládání odpadu se uvolňuje vodík a oxid uhelnatý. Oba plyny jsou zachycovány a mohou se z nich vyrábět paliva, plasty nebo hnojiva. Plyn lze využít rovněž k výrobě elektřiny. Nový systém by ušetřil městům a obcím také poplatky za skládkování a mohl by být zdrojem příjmů za prodej elektřiny nebo paliva.

Firma uvedla, že v případě zplyňování veškerého odpadu, který produkují Spojené státy, by mohla být zajištěna energie pro 14 milionů domácností.

Infografika: Plast nám chutná

Infografika, kontaminace pitné vody mikroplasty ( Autor: Euro )

