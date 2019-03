Sociální demokraté si na sjezdu zvolí nové vedení, Hamáček doufá v modernizaci stanov

Nové stanovy „umožňují elektronickou komunikaci, rychlejší a pružnější rozhodování. Nové předsednictvo bude akceschopnější než ústředí výkonný výbor a obecně možnost elektronické volby a komunikace je správnou cestou,“ řekl krátce před zahájením jednání Hamáček.

Autor nových stanov - Martin Netolický řekl, že dnešní a sobotní volba nového vedení se uskuteční ještě podle současných pravidel. Bude tak platit i kvóta pro zastoupení žen v předsednictvu, delegáti budou muset do nejužšího vedení zvolit alespoň jednu ženu. Nejvíc nominací má ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Hamáček bude svou funkci obhajovat dnes odpoledne po ukončení diskuse o stanovách. Novinářům nechtěl prozradit, jaký percentuální výsledek by považoval za úspěch. Protikandidáta nemá. Dnes nezopakoval ani, koho by chtěl v nejužším týmu. „Je strašně důležité, aby to byl jednotný tým a aby se nám podařilo modernizovat stranu, to znamená změna stanov,“ uvedl. Doplnil, že nicméně platí, co dosud říkal. Do vedení by si přál podle nedávných vyjádření dosavadního místopředsedu Romana Onderku či ministra zahraničí Tomáše Petříčka a Maláčovou.

Bývalý první místopředseda ČSSD Jiří Zimola při příchodu uvedl, že si rád vyslechne názory kolegů na další směřování strany a nové vedení bude respektovat. „Očekávám, že to bude vedení na celé dva roky a že se vedení podaří odrazit se od politického dna, na kterém s ohledem na bývalé výsledky zcela jistě jsme, a že ČSSD čekají lepší zítřky,“ řekl.

Do vedení Zimola podpoří bývalou mluvčí ČSSD a také vlády Lucii Orgoníkovou, byť ji nepovažuje za vyslankyni platformy Zachraňme ČSSD. „Jsem rád, že právě Lucka Orgoníková se ztotožňuje s názory lidí, kteří na setkáních platformy vystupují, a že ji můžeme považovat za někoho, kdo bude tyto názory, pokud bude zvolena, interpretovat v orgánech strany,“ uvedl Zimola.

Ohledně návrhu nových stanov soudí, že mohly být i razantnější, současné stanovy jsou podle něho velmi nepružné. Kritizoval ale to, že se návrh neprojednával na žádné krajské konferenci ani místní schůzi. „Řadoví členové o stanovách neví vůbec nic,“ dodal.

Prezident Miloš Zeman na sjezdu prohlásil, že v květnových evropských volbách volit sociální demokraty. Doufá, že jako etablovaná strana ČSSD získá v hlasování důstojné místo a nenechá se zahanbit novými subjekty, například Piráty.

Zeman také v Hradci Králové zpochybňoval současné nízké preference sociálních demokratů. Uvedl, že výzkumníky veřejného mínění považuje za obchodníky s deštěm. ČSSD, jejíž preference se nyní pohybují mezi pěti až 12 procenty, může podle prezidenta spoléhat na široký okruh voličů, který vedle zaměstnanců zahrnuje také důchodce. Na tuto většinu podle něj ČSSD zapomínala, když dávala přednost liberálním voličům a menšinám.

Prezident v úvodu zhruba desetiminutové řeči připomenul, že před rokem sociálním demokratům doporučil vstoupit do vlády s hnutím ANO. Líbilo se mu, že sociální demokraté k této otázce uspořádali referendum i jeho výsledek. Ukázalo se podle něj, že rozhodnutí bylo správné a už přineslo výsledky, například zrušení prvních tří dnů neproplácené nemoci, takzvané karenční doby.

„Podobně, jako se říkalo, že největší tajemství atomové bomby spočítá v tom, že ji lze vyrobit, největší tajemství ČSSD spočívá v tom, že se umí, když se chce, ze sedmiprocentní strany zdvihnout a dokáže vstoupit do Strakovy akademie hlavním vchodem,“ konstatoval prezident. Připomenul tak vzestup ČSSD na konci 90. let, kdy Zeman sociální demokraty dovedl do vlády.

