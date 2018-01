Sněmovna vydala Babiše a Faltýnka. Pro hlasovalo 111 ze 180 poslanců

Policie bude moci pokračovat ve stíhání premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka v případu padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Sněmovna dnes oba poslance vydala ke stíhání zhruba po 4,5hodinové debatě.

Pro Babišovo a Faltýnkovo vydání hlasovalo shodně 111 ze 180 přítomných poslanců. Proti bylo 69 poslanců.

Babiše a Faltýnka policie obvinila už před volbami pro podezření z dotačního podvodu. Babiše podezírá i z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Oba poslanci tvrdí, že se žádného trestného činu nedopustili, a říkají, že jde o politickou kauzu.

Žalobci počkají na dokument Sněmovny Státní zástupci budou čekat na vyrozumění Sněmovny o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Teprve pak policie oběma poslancům zašle rozhodnutí o pokračování trestního stíhání, které je nyní přerušeno. Uvedla to mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

Babiš opět zdůraznil, že jde podle jeho názoru o „vylhanou politickou kauzu“. Babiš odhaduje, že jeho hnutí ANO přišlo v říjnových sněmovních volbách kvůli kauze o deset procent preferencí. Nyní má případ ovlivnit vznik nové vlády, řekl ministerský předseda. Podle něho je v Česku možné objednat si něčí trestní stíhání.

Pokud platí názor premiéra, že v ČR lze objednat trestní stíhání, pak by měl ministr spravedlnosti Pelikán okamžitě opustit svůj post. pic.twitter.com/zQCF9LHiLE — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 19. ledna 2018

„Je to objednávka mafie, která tady kradla miliardy,“ prohlásil Babiš při sněmovním projednávání opakované policejní žádosti o své vydání k stíhání, jež se týká také prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka. Zisk padesátimilionové evropské dotace pro farmu Čapí hnízdo neprovázela podle Babiše žádná korupce ani podvod. „Žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a dostat pravděpodobně někoho do vězení,“ řekl.

Opozice: Šokující výrok

Babišovo tvrzení vyvolalo debatu. Bývalý ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek uvedl, že jeho projev vypadal, jako by byl Babiš v politice nový. Blažek připomněl, že ANO má vládní odpovědnost už čtyři roky. Předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek se Babiše tázal na to, co udělal, aby se nic takového, co říká, nedělo.

Babišův výrok o možnosti objednat si trestní stíhání konkrétní osoby kritizovali poslanci KDU-ČSL. „Je to naprosto skandální, premiér a ministr spravedlnosti by to měli jednoznačně vysvětlit,“ řekl Marek Výborný. Pokud by státní zastupitelství nebyla nezávislá, Česko by podle něj už nebylo právním státem.

Také Starosty a nezávislé výrok pobouřil. Pokud ho Babiš myslí vážně, měl by Pelikána odvolat, konstatoval šéf STAN Petr Gazdík. Podle šéfa poslanců STAN Jana Farského vypadá obhajoba Babiše a Faltýnka tak, že kritizují orgány činné v trestním řízení. „Nemohou to řešit tím, že rozmetají právní stát, to není možné,“ varoval Farský. Podle STAN se mají poslanci hájit před nezávislým soudem a případ nemá politický podtext.

Stejně jako na plénu vystoupil na tiskové konferenci ostře proti výroku Babiše a také postoji ministra spravedlnosti Pelikána předseda poslaneckého klub TOP 09 Miroslav Kalousek. Výrok označil za naprosto šokující. „To neřekl jen tak někdo u piva, ale šéf exekutivy. Předseda vlády členské země EU oznámil všem spojencům, že v České republice je možné objednat si trestní řízení, popřel rovnost před zákonem,“ konstatoval. Pelikán podle něj „zababěle mlčel“, když ho poslanci žádali o vysvětlení. „Každý, komu záleží na rovnosti občanů před zákonem, by tuto otázku měl ministrovi spravedlnosti každý den klást,“ řekl s tím, že TOP 09 bude vysvětlení žádat při interpelacích.

Proti Babišovu tvrzení se ohradila i policie. Mluvčí policejního prezidia Iveta Skupien zdůraznila, že se policie běžně k politickým výrokům nevyjadřuje. „Nicméně v tomto případě je naší povinností zareagovat, neboť takový výrok ohrožuje důvěru veřejnosti v práci a nezávislost Policie ČR a dalších orgánů činných v trestním řízení. Odmítáme, že by si v České republice bylo možné objednat trestní stíhání na zakázku,“ uvedla Skupien.

Dodala, že se policie řídí platnou legislativou, a její postupy navíc kontrolují státní zástupci. „Jestliže má tedy kdokoli konkrétní informace o narušení nezávislosti Policie ČR, měl by takové závažné podezření sdělit příslušným orgánům,“ uzavřela Skupien.

Policie vedle Babiše a Faltýnka obvinila v případu dalších devět lidí. Patří k nim Babišova manželka Monika Babišová a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství. Babiš uvedl, že si je jistý tím, že nikdo z obviněných trestný čin nespáchal. Policie si podle něho neopatřila důkazy ve prospěch obviněných a nemá žádné důkazy v jejich neprospěch. Stíhání své manželky Babiš označil za „absolutně absurdní sprosťárnu“.

Babiš se také ohradil proti zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), která je nově součástí vyšetřovacího spisu. Opřel se do svého bývalého náměstka z doby, kdy byl ministrem financí, Lukáše Wagenknechta a do lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského.

Wagenknecht popřel, že by očerňoval Čapí hnízdo na objednávku Wagenknecht považuje Babišovy výroky za pomluvu. Zváží proto, jestli se bude s Babišem kvůli nim soudit, uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.



Babiš označil Wagenknechta za udavače, který inicioval vyšetřování dotace pro Čapí hnízdo. „Mimořádné pochybnosti vyvolává i skutečnost, že se úřad OLAF ve své právní kvalifikaci zřejmě nechal ovlivnit auditní zprávou vypracovanou na objednávku časopisu Reportér společností Good Governance založené Lukášem Wagenknechtem,“ prohlásil premiér. „Pro mě je to nová informace, že OLAF využil nějakou naši analýzu Good Governance,“ řekl Wagenknecht.



Good Governance podle Wagenknechta vytvořila dvě analýzy týkající se Babiše. „Jedna se týkala selhání auditního orgánu pod gescí (tehdejšího) ministra financí Babiše a druhá, na které jsem se ani nepodílel, se zabývala celou kauzou (Čapí hnízdo),“ řekl rozhlasu. Že by společnost tvořila analýzy na politickou objednávku s cílem očernit projekt Čapí hnízdo, jak tvrdí Babiš, je podle Wagenknechta nesmysl.

„Můj projev nemá za cíl změnit váš názor. Dobře vím, že budeme hlasovat politicky,“ řekl poslancům Babiš. Pokud by podle něho vzali v potaz všechny argumenty a využili zdravý rozum, určitě by pro vydání nehlasovali.

Než se nechá duo Faltýnek & Babiš vydat, musíme být svědky sprostoty a konstatování, že v naší zemi je možné si objednat trestní stíhání. Proč s tím tedy ministr za ANO nic nedělal? — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) 19. ledna 2018

Poslanec ČSSD Ondřej Veselý (ČSSD) upozornil na to, že pokud by Babiš nebyl vydán, byl by stále podezřelý. „Věřím, že je i vaším zájmem, aby vaše jméno bylo očištěno,“ podotkl.

Předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM) a zpravodajka Kateřina Valachová (ČSSD) v úvodu zrekapitulovali dosavadní sněmovní projednávání policejní žádosti. Valachová řekla, že vyšetřovatel i státní zástupce ve výboru uvedli, že na ně nikdo politický tlak nevytvářel.

Při poslechu poslanců Babiše a Faltýnka začínám chápat, co měli na mysli, když hovořili o Parlamentu jako o žvanírně. Přece nemůže premiér vážně říct, že žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání. Zvlášť když už čtyři roky nese vládní odpovědnost. — Martin Kupka (@makupka) 19. ledna 2018

Na základě dosavadních postojů poslaneckých klubů i výsledku hlasování ve výboru by se pro Babišovo a Faltýnkovo vydání k stíhání měl ve Sněmovně najít dostatečný počet hlasů. Hlasování proti avizovala pouze frakce hnutí ANO.

