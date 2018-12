Schwarzenberg: Jakmile se nám něco podaří, blbneme na kvadrát

Před několika dny oslavil 81. narozeniny. Přestože je nejstarším členem Poslanecké sněmovny, jeho názory nestárnou. Spojuje prvorepublikovou, exilovou i posametovou zkušenost tohoto národa, v jehož společnosti se stále cítí doma. Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg se dnes k politice vyjadřuje velmi skepticky. „To, co zažíváme, bylo ještě před několika lety nepředstavitelné. Mám opravdu velké deprese z toho, kam jsme klesli,“ říká. Radost mu ale stále dělají pohledné ženy: „Věřte mi, krásná dívka, to je vždy to nejzajímavější. I po 80 letech.“

Jak se cítíte?

Měl jsem zápal plic, takže ještě nejsem úplně v plné síle. Znáte tu krásnou historku kardinála Špidlíka? Dožil se požehnaného věku, ale ve stáří mu už začaly vypovídat nohy a jednoho dne potkal na chodbě Vatikánu Jana Pavla II., který měl parkinsona. Podívej se na nás starý dědky, když jsem byl zvolen papežem, byl jsem ještě lyžovat v italských Alpách, celý život jsem lezl po Tatrách a teď sotva překonám tuto chodbu. Načež kardinál Špidlík se pousmál a řekl: Svatý Otče, krátce se pomodlíme a poděkujeme Pánu Bohu za to, že to u nás začíná od nohou. Tak to si myslím taky. (smích)

Máte ještě sílu zabývat se každodenní politikou?

Politicky je to zoufalství. To, co zažíváme, bylo ještě před několika lety nepředstavitelné. Mám opravdu velké deprese z toho, kam jsme klesli. V České republice se děje to, co bych očekával v nějakém balkánském státě, ale před 100 lety.

Co vás na politice ještě baví?

Já už bych i teď odešel, kdyby nebyli dva lidé, kteří mě stále motivují zůstat v české politice.

A to je kdo?

Pan prezident a pan premiér. To je silná motivace.

Letos jsme slavili 100 let Československa. Možná jsme se vůbec poprvé také trochu zabývali tím, jestli my sami jsme neudělali v tom uplynulém století něco špatně, než že bychom se jen stavěli do role obětí jako tradičně. Udělali Masaryk s Benešem v roce 1918 tu chybu, že založili Československo na neexistujícím československém národě?

Byla to zásadní chyba, že jsme národ vytvořili na základě panslavismu. První a třetí národ jsme spojili a ten druhý jsme z toho vyšachovali a odsoudili ho k menšině. To byla volovina veliká. My místo, abychom se poučili z německého nacionalismu, dělali jsme po vzniku republiky úplně ty stejné chyby jako oni. Všechny ty voloviny jsme se od sebe učili.

