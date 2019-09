Uvolníme ropu z rezerv, když to bude potřeba, slíbil Trump

„V souvislosti s útokem v Saúdské Arábii, který může mít dopad na ceny ropy, jsem schválil uvolnění ropy ze strategických rezerv, jestliže to bude potřeba, v dostatečném množství, aby zůstaly trhy dobře zásobeny,“ napsal Trump na twitteru s tím, že existují určité důvody, proč si USA myslí, že znají viníka. Spojené státy jsou podle něj připraveny na útok reagovat, nicméně vyčkají, s čím přijde Saúdská Arábie, dodal.

Trump své vyjádření zveřejnil po jednání Národní bezpečnostní rady (NSC), kterého se v Bílém domě zúčastnil i viceprezident Mike Pence, ministr zahraničí Mike Pompeo a ministr obrany Mark Esper. Pokud jde o reakci na útok, Spojené státy zvažují všechny možnosti, včetně vojenské odpovědi, zatím ale žádné rozhodnutí nepadlo, uvedla agentura AP s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele.

....sufficient to keep the markets well-supplied. I have also informed all appropriate agencies to expedite approvals of the oil pipelines currently in the permitting process in Texas and various other States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

Ropná zařízení Abkajk a Churajs v sobotu ráno zachvátil požár poté, co je zasáhly střely z bezpilotních letounů. K odpovědnosti za útoky se přihlásila jemenská povstalecká skupina Húsíů. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo z zodpovědnosti obvinil Írán a na twitteru uvedl, že nejsou žádné důkazy o tom, že by údery přišly z Jemenu.

V souvislosti s Íránem se americký prezident na twitteru vyjádřil i k možné schůzce s íránskými představiteli. „Fake news říkají, že jsem ochotný setkat se se zástupci Íránu. Bez podmínek. To není pravda,“ napsal Donald Trump. O tom, že je Trump připraven jednat s íránským prezidentem bez stanovení konkrétních podmínek nicméně před pár dny hovořil i americký ministr financí Steven Mnuchin.

Vývoj cen ropy

Vývoj cen ropy ( Autor: Trading Economics )

Tehran is behind nearly 100 attacks on Saudi Arabia while Rouhani and Zarif pretend to engage in diplomacy. Amid all the calls for de-escalation, Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2019

Saúdská Arábie je největším světovým vývozcem ropy a útoky zasáhly jedny z nejdůležitějších míst jejího ropného průmyslu. Výpadek chce království vykrýt čerpáním z ropných zásob společnosti Saudi Aramco. Kromě těžby ropy útoky podle ministra energetiky Abdalazíze bin Salmána omezily také těžbu plynu. Jeho produkce se snížila asi o dvě miliardy krychlových stop denně (56,6 milionu krychlových metrů). List The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenovaného úředníka ze Saúdské Arábie uvedl, že země hodlá dnes obnovit třetinu ze ztracené produkce. Návrat do normálu by ale mohl trvat až několik týdnů.

