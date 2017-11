Zeman byl o článku informován po příletu do Moskvy z černomořského Soči, kde jednal s prezidentem Vladimirem Putinem. Článek jej podle člena delegace rozzlobil. Zeman podle hradního zdroje se chystá při některé příležitosti proti článku na ruském webu ohradit. Není vyloučeno, že to bude středeční setkání s předsedou ruské vlády Dmitrijem Medveděvem v Gorkách u Moskvy.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ještě dříve připomněl Zemanovo vyjádření, že okupace v roce 1968 byla zločin, a dodal, že prezidentův názor je neměnný. Zeman podle něj dnes vyzve ruského premiéra Medveděva, aby se od článku distancoval.

2/3 “Toto prohlášení je urážkou našeho národa,” řekl pan prezident k článku na česko-ruském podnikatelském fóru v Moskvě. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 22. listopadu 2017

Českou delegaci překvapil fakt, že článek vyšel v době Zemanovy návštěvy a v situaci, kdy ruská strana sama opakovaně varuje před překrucováním historických faktů. Zeman po jednání s Putinem označil osoby, které se snaží dějiny falšovat, za „ubožáky“.

„Vstup vojsk do Československa (v roce 1968) nedovolil Západu uskutečnit státní převrat podle technologie uskutečněné za 'sametových' revolucí a zachoval na více než 20 let život v míru za souhlasu všech národů Varšavské smlouvy,“ tvrdí autor dnešního článku Leonid Maslovskij, kterého provází na ruském internetu pověst publicisty, snažícího se rehabilitovat sovětské zřízení.

Správné prohlášení. Teď prosím ještě vysvětlení, proč Vláda ČR pouštěla Zemana do Ruska. Bylo ve Vaší moci tomu zabránit. Vaše tweetování je teď už passé... https://t.co/mo2YjIN6oH — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 21. listopadu 2017

Ministr Zaorálek (ČSSD) zareagoval, že podmínkou zlepšení vztahů s Ruskem je, aby státní média nepřekrucovala události roku 1968. „Nechceme poslouchat (číst), že jsme v roce 1968 čelili Západem organizovanému puči,“ uvedl. Ministr také chce, aby se na jednáních prezidenta Zemana v Rusku o tomto překrucování mluvilo. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) označil tvrzení ruského serveru za hrubě lživé. „Za obzvlášť politováníhodné považuji, že k tomu dochází při návštěvě naší hlavy státu v Ruské federaci,“ dodal.

Podle reakcí dalších českých politiků je článek ponížením Česka a je na místě, aby se proti němu Praha ohradila. „Každý slušný člověk by se po tomto sebral a odjel pryč, to platí i pro těch 120 podnikatelů,“ napsal na twitteru první místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „Proti tomuto brutálnímu překrucování historie by se měl český prezident razantně ohradit,“ vybídl Zemana kandidát na prezidenta, expremiér Mirek Topolánek.

100 let komunismu, 100 milionů mrtvých

Sami ruští představitelé v minulosti vpád vojsk odsoudili: v roce 1993 tak jasně učinil tehdejší prezident Boris Jelcin, Putin v roce 2006 uznal morální odpovědnost Ruska za rok 1968.

Ruská státní televize Rossija 1 před dvěma lety odvysílala snímek o „odtajněných stránkách“ dějin Varšavské smlouvy, ve kterém obhajovala i sovětskou invazi do Československa v srpnu 1968. Miloš Zeman tehdy prohlásil, že ruská televize lže, a invazi označil za zločin.

