Putin při uvítání českého hosta ocenil Zemanův podíl na tom, že nehledě na existující problémy se spolupráce obou zemí prohlubuje, zejména v ekonomice. Řekl, že hodlá se Zemanem diskutovat i o kulturní výměně a o rostoucím zájmu o výuku ruštiny v Česku. Spokojen je Putin také s výměnou divadelních souborů.

Zeman poukázal na početnou delegaci českých podnikatelů, kteří s ním do Ruska přijeli. Zároveň vyslovil politování nad tím, že „z technických, nikoli ideologických“ důvodů nebylo možné přivézt lebku sv. Ludmily, kterou uctívá i ruské pravoslaví. Lebka měla být podle původních plánů vystavena na dva dny v některém z moskevských chrámů.

S Putinem Zeman hovořil zejména o dvoustranných vztazích s důrazem na hospodářskou spolupráci. Český prezident patří v Evropské unii k nejhlasitějším kritikům protiruských sankcí, vyhlášených v roce 2014 po ruské anexi ukrajinského Krymu. Sankce spolu s poklesem cen energetických surovin negativně ovlivnily ruský hospodářský růst, země se ale z jejich důsledků začíná zotavovat. Této skutečnosti chtějí využít i zástupci desítek českých firem, kteří do Ruska s českým prezidentem přicestovali.

V nedávném rozhovoru pro ruskou tiskovou agenturu TASS Zeman upozornil na problémy komplikující česko-ruskou hospodářskou spolupráci. Jde podle něj například o povinnou lokalizaci výroby českých firem v Rusku. Zvýšit by se podle prezidenta mohly také investice českých firem na ruském trhu.

Problémy zahraniční politiky nemají být při jednání prioritou, řekl prezident. Hovořit chce nicméně s Putinem o boji s mezinárodním terorismem, jemuž Zeman věnoval značnou část svého projevu na letošním zasedání Valného shromáždění OSN. Vyloučena není ani debata o zvažovaném vyslání mírových sil OSN na východ Ukrajiny.

Jednání prezidentů se uskutečnilo ve dvou kolech: v užším a širším složení delegací. Zemana k Putinovi doprovázeli prezidentův kancléř Vratislav Mynář, ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák a prezidentův hlavní poradce Martin Nejedlý, kritizovaný Zemanovými odpůrci za dřívější vztahy s ruským podnikatelským prostředím. Za ruskou stranu byli přítomni Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov a ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov.

„Působivý zájem“

Putin si velmi cení politické moudrosti a autority Zemana i zájmu, který má český prezident o rozvoj česko-ruských vztahů. Před zahájením schůzky to řekl kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. „Takový zájem je dnes na evropském kontinentu upřímně řečeno působivý,“ konstatoval mluvčí.

Peskov poukázal na velkou skupinu podnikatelů, která Miloše Zemana na cestě do Ruska doprovází. K jednání s ruskými partnery, které se uskuteční v Moskvě a Jekatěrinburgu, do Ruska přijelo přes 120 zástupců českých firem. „Kdyby neměli zájem o rozvoj spolupráce, tak by jistě nepřijeli,“ poznamenal Peskov a dodal, že v Rusku očekává českou podnikatelskou misi vstřícnost.

