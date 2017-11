Na den přesně před sto lety vznikl první komunistický režim. Ruští bolševici v čele s Vladimírem Iljičem Leninem svrhli tamní prozatímní vládu a nastolili tak moc sovětů. Během příštích let se komunismus rozšířil do zemí po celém světě. Totalitní režimy zaštítěné rudou ideologií za sebou během sta let zanechaly na sto milionů mrtvých.