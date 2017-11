O téhle cestě se mluví několik měsíců. Přesněji řečeno – mnoho týdnů dopředu o ní informuje sám Miloš Zeman. V srpnu, kdy ještě nebylo vůbec jasné, kolik firem s ním odletí, prohlásil, že s sebou do Ruska v listopadu vezme tři letadla místo obvyklých dvou. O měsíc později se pak v New Yorku pochválil, že jej do Soči pozval sám Vladimir Putin. A tak zatímco Donald Trump setkání s Milošem Zemanem odmítl, Rusko má pro českého hradního pána náruč vždy připravenou.