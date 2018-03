Moskva vypoví diplomaty a zavře konzulát USA. Skripalova dcera agenta je při vědomí a mluví

„Opatření budou reciproční. Zahrnují vyhoštění stejného počtu diplomatů a odvolání našeho souhlasu s činností generálního konzulátu Spojených států v Petrohradě,“ citovala agentura Reuters ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

Z šedesáti amerických diplomatů, které Rusko označilo za nežádoucí osoby, jich je podle Interfaxu 58 z velvyslanectví v Moskvě a zbývající dva z generálního konzulátu v Jekatěrinburgu. Na odchod ze země mají čas do 5. dubna, uvedly ruské agentury. Ty také informovaly, že konzulát v Petrohradě by měl ukončit provoz do dvou dní.

Spojené státy kvůli útoku v Británii vyhostily 60 ruských diplomatů a nařídily uzavření ruského konzulátu v Seattlu. Česko vypovědělo tři ruské diplomaty. Celkem bylo z téměř tří desítek zemí vypovězeno přes 150 ruských diplomatů.

Uzavření amerického konzulátu v Petrohradě se předpokládalo, protože tento krok ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ministerstvo zahraničí doporučilo. O odvetných krocích nicméně rozhoduje výhradně prezident.

Zdravotní stav Julie Skripalové se výrazně zlepšil a podle lékařů už není v přímém ohrožení života. Informace o zlepšení jejího stavu je překvapivá. Dosud se hovořilo o tom, že oba mají jen minimální šanci na přežití. Informaci přinesl web BBC.

Podle britské vlády byli Skripalová a její otec otráveni nervovou látkou novičok, kterou vyvinuli v 80. letech minulého století v bývalém Sovětském svazu. Na jejím vývoji se podílel chemik Vil Mirzajanov, který z Ruska v 90. letech emigroval a žije v USA. I on tento měsíc uvedl, že po otravě touto látkou je jen minimální šance na uzdravení.

