Rusko se snaží zachránit pozici ropné velmoci. Nové vrty v Arktidě ho budou stát skoro bilion korun

Ruský přístav Sabetta s ubikacemi pro dělníky a pravoslavným kostelem, ilustrační foto Autor: Lev Fedoseyeyv/TASS/ Profimedia

Těžba ropy a plynu v Arktidě je nákladná a riskantní. Přesto Rusko sází na těžbu v tomto regionu a zvyšuje svou závislost na fosilních zdrojích. Novou těžbu mají zatraktivnit daňové úlevy pro ruské koncerny na dalších 30 let, které státní kasu přijdou na skoro bilion korun. Nové vrty v arktické oblasti by se vyplatily při ceně 80 dolarů za barel ropy. Nyní je to zhruba o 20 dolarů méně.