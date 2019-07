Rusko oživuje plynovod South Stream. Gazprom zahájí stavbu k Černému moři

V městečku Počinky v Povolží, kde žije 11 tisíc lidí, má začít výstavba plynovodu směr Černé moře. Plynovod dlouhý 1600 kilometrů má vést až do černomořského přístavu Anapa. Výstavbu oznámil největší světový exportér zemního plynu Gazprom. Jedná se fakticky o obnovení projektu South Stream, který byl pozastaven na konci roku 2014 po Ruské anexi Krymu. Plynovod měl dopravovat plyn přes Bulharsko, Srbsko a Maďarsko až do Rakouska.

Výstavba ruské části trasy byla zastavena v roce 2015 a byla nahrazena výstavbou plynovodu TurkStream, jenž byl dokončen na konci roku 2018. Plyn má začít dodávat na konci roku 2019. Jeho kapacita je 31,5 miliardy kubických metrů plynu ročně, je ale poloviční než původního South Stream.

Rozhodnutí Gazpromu ukazuje, že koncern kalkuluje s dovozem většího objemu plynu do Evropy v následujících letech, napsaly The Moscow Times. Z trasy Počinky-Anapa už bylo před zastavením projektu postaveno 500 kilometrů.

Výstavba této ruské části plynovodu měla stát podle propočtů z roku 2012 715 miliard rublů (257 miliard korun). Část potrubí byla po roce 2015 použita na výstavbu projektu Nord Stream 2. Ještě na začátku roku 2018 chtěl Gazprom podle deníku Handelsblatt už postavenou část plynovodu rozebrat.

Nyní ale počítá s tím, že zvýšení kapacity plynovodu směrem k Černému moři využije k expanzi na trhy v jižní a střední Evropě, upozornil německý deník. Po odstavení jaderných a uhelných elektráren v Německu totiž poptávka po plynu poroste. Oficiálně ale Gazprom hovoří o zvýšení kapacit pro oblasti v jižním Rusku.

Posílení jižní trasy dá Rusku další možnost, jak obejít území Ukrajiny. Může to být aktuální zejména v případě, že nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude pokračovat v prozápadním kurzu země. Ukrajinská firma Naftogaz se připravuje i na scénář, že plyn od začátku roku 2020 přestane z Ruska proudit. Gazprom Ukrajině platí za tranzit plynu tři miliardy dolarů ročně, proto by se stavba na dně Černého moře zaplatila do několika let.

Gazprom v roce 2018 dovezl do Evropy rekordních 200 miliard kubíků plynu a pro tento rok se počítá, že výsledek zopakuje. Konkurenční výhodou ruského plynu je to, že je levnější než dodávky zkapalněného plynu, které prosazují Spojené státy. Proto se snaží evropské energetické firmy naplnit své zásobníky především plynem z Ruska, napsal německý deník.

Že se Rusko nevzdává snahy dostat do Evropy plyn jižní trasou, dokazuje i aktivita prezidenta Vladimira Putina, který nadále lobbuje za její výstavbu. Největšího spojence na Balkáně má v Srbsku. Projekt plynovodu Tesla má prodloužit plynovod TurkStream přes Řecko až k Vídni.

