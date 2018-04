Útok v Sýrii byl legitimní, tvrdí Macron. Chce jednat s Asadovými spojenci

„Přesvědčili jsme ho, že je nezbytné tam zůstat,“ řekl v interview, které v neděli vysílala francouzská média. „Máme naprosté právo takto zasáhnout, jsme tři členové Rady bezpečnosti OSN,“ řekl Macron.

Zdůraznil zároveň, že Francie „nevyhlásila válku režimu“ syrského prezidenta Bašára Asada a jejím cílem je „komplexní politické řešení“ situace v Sýrii. Je nutné jednat „se všemi“, zejména s Asadovými spojenci a regionálními aktéry, jako je Turecko, řekl Macron.

Aby se dospělo k „trvalému řešení“, je podle něj nutné „mluvit s Íránem, Ruskem a Tureckem“. Vyjádřil také potěšení nad tím, že po spojeneckých úderech proti Sýrii byla rozbita jednota mezi Moskvou a Ankarou. „Těmi údery a tou intervencí jsme je v této věci rozdělili, Rusy a Turky…Turci odsoudili chemické útoky a podpořili operaci, kterou jsme provedli,“ řekl prezident.

Oba hlavní spojence Damašku - Rusko a Írán - by si Macron přál zapojit do jednání. Rusko, které podporuje Asada politicky a vojensky, se podle něj samo postaralo o to, že nese spoluvinu na akcích syrské vlády. „Samozřejmě, že nesou (Rusko) svůj díl viny. Oni sami chlorin nepoužili, metodicky ale zamezovali mezinárodnímu společenství, aby jednalo prostřednictvím diplomatických kanálů s cílem zastavit použití chemických zbraní,“ řekl.

To prý řekl i ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. Současně ale sdělil, že jeho plánovaná návštěva Ruska příští měsíc zůstává beze změn.

