Islámský stát v Sýrii je téměř poražen, hlásí Američané

„Vojenská mise zaměřená na vymýcení IS v Sýrii směřuje k rychlému konci a IS je téměř úplně zničen,“ uvedl Bílý dům. „Povedeme nadále konzultace s našimi spojenci a přáteli o budoucích plánech. Očekáváme, že země v tomto regionu i mimo něj a OSN budou spolupracovat na budování míru a zajistí, aby se IS už nikdy neukázal,“ dodává se v dokumentu.

Bílý dům také informoval o dnešním telefonickém rozhovoru amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho francouzským protějškem Emmanuelem Macronem. Oba státníci jednali o nadcházející Macronově návštěvě ve Washingtonu, zároveň se vzájemně ujistili o závazku bojovat až do totální porážky IS.

Bílý dům rovněž informoval o dnešním telefonickém rozhovoru mezi Trumpem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, s nímž konzultoval nejnovější vývoj na Blízkém východě. Trump zopakoval závazek Spojených států bránit bezpečnost Izraele. Oba politici se dohodli, že budou pokračovat v úzké koordinaci boje proti „zhoubnému vlivu“ Íránu a jeho aktivitě směřující údajně k destabilizaci regionu.

V Ankaře se dnes konal summit nejvyšších představitelů Turecka, Ruska a Íránu. Prezidenti všech tří zemí se dohodli, že budou spolupracovat, aby se v Sýrii mohlo uzavřít trvalé příměří. Tématem summitu byla také ochrana syrských civilistů a syrské územní celistvosti a rovněž boj proti teroristům.

