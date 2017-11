Na potemnělém monitoru se objevuje zelená tečka. Radar právě zachytil ruský dopravní stroj mířící na letiště v kurdské Sulajmáníji. „Ihned změňte trasu,“ velí do rádia irácké řízení letového provozu. Pilotovi letounu s 40tunovým nákladem nařizuje, aby přistál v Bagdádu. Stovky krabic z nákladního prostoru se pak musejí vyložit a k pešmergům válčícím s islámskými radikály dorazí až s několikadenním zpožděním.

K nečekané situaci došlo přesně před třemi roky. Dodávka desítek tun munice a zbraní, které si Kurdové nakoupili v České republice, zkrátka centrální vládě nebyla po chuti. Tehdy ale ještě irácká armáda a odhodlané kurdské milice měly společného nepřítele – Islámský stát.

Dnes panuje jiná situace. Kurdská území usilují o osamostatnění, což se nelíbí Bagdádu ani okolním státům. Události se vyhrotily v říjnu po referendu o nezávislosti. Národní armáda vyslala tisícovky mužů s těžkou technikou a letadly, aby vyhnali pešmergy ze strategického ropného města Kirkúk. Což se podařilo. Zatím bez boje.

Další vývoj s napětím sleduje řada zemí včetně Česka. Praha totiž v minulých letech poslala oběma stranám výzbroj za miliardy korun, a tak se klidně může stát, že do bujícího konfliktu velmi razantně promluví zbraně se značkou „Made in Czech Republic“ – podzvukové bitevníky L-159, tanky opravené ve Šternberku či lehké zbraně z přebytků české armády.

„Kdyby letouny L-159 byly použity proti Kurdům, mrzelo by mě to. Kdybychom tam ty letouny ale zavčasu nedodali, Kurdové by už dnes nemuseli existovat a Irák by třeba islámské teroristy nedokázal vytlačit,“ krčí rameny nad nečekanou konstelací Jiří Hynek, šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu.

Pro české zbrojaře se Irák v poslední době stal velmi důležitým odbytištěm. Každý rok tam míří zhruba desetina veškerého vojenského exportu, loni šlo o materiál v hodnotě 1,66 miliardy korun, v roce 2015 za 1,64 miliardy.

Největší část připadá společnosti Aero Vodochody. S Irákem se zatím domluvila na dodávkách patnácti podzvukových bitevníků L-159 Alca. Kromě samotného prodeje jí tečou peníze i za výcvik pilotů.

Citelný podíl na exportu má i šternberský podnik Excalibur Army patřící do molochu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada. Na začátku roku 2015 začal s vývozem stovky bojových vozidel pěchoty BVP-1 a tanků T-72. Přesnou hodnotu důležité zakázky Strnad neprozradil, mluvilo se o stovkách milionů korun.

Celý text čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 20. listopadu. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro