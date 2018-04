USA zaútočily v Sýrii za podpory Británie a Francie. Urážka Putina, zlobí se Rusové

Americký vládní zdroj potvrdil agentuře Reuters, že USA použily v útoku rakety s plochou dráhou letu typu Tomahawk. Neupřesnil, zda byly odpáleny z plavidel ve Středozemním moři či z letadel, které se mohly přiblížit k syrskému vzdušnému prostoru, aniž by ale do něho pronikly. Britské ministerstvo obrany oznámilo, že se do operace zapojily čtyři stíhací letouny typu Tornado.

Všechny tři země bojují proti barbarství, upozornil prezident Trump. Podle Reuters zazněla ve východní části syrské metropole Damašku série nejméně šesti výbuchů. Zasažena byla například čtvrť Barzá, kde leží výzkumný komplex. Další zdroje hovoří o zasažení i různých vojenských cílů v Sýrii. Podle syrské státní televize byly spuštěny systémy syrské protivzdušné obrany.

Chemický útok byl podle Trumpa „významnou eskalací v používání chemických zbraní tímto velmi strašným režimem“. Prezident USA zdůraznil, že je připraven v útocích pokračovat, dokud Sýrie neustane v používání chemických zbraní.

„Nejsou to činy jednoho člověka. Jsou to místo toho zločiny jednoho monstra,“ prohlásil Trump. „Účelem naší akce je vytvořit pevný odrazující prostředek proti výrobě, šíření a používání chemických zbraní,“ řekl Trump.

Prezident USA se také vyjádřil velmi kriticky k Rusku a Íránu, které podporují Asadovu vládu. „Ptám se Íránu a Ruska, jaký druh národa chce být spojován s masovou vraždou nevinných mužů, žen a dětí?“ zeptal se. „Rusko se musí rozhodnout, zda bude pokračovat v temné cestě nebo se připojí k civilizovaným národům,“ dodal Trump.

Podle amerického ministra obrany Jamese Mattise byl útok tvrdší než ten loňský. Šlo podle něj o jednorázovou akci, jejímž cílem bylo vyslat syrskému prezidentovi Asadovi tvrdý vzkaz. Snahou podle Mattise také bylo „minimalizovat“ civilní oběti.

Urážka Putina

Ruská protivzdušná obrana se na zastavení amerického raketového útoku proti Sýrii nijak nepodílela, uvedlo ruské ministerstvo obrany. „Žádná z řízených střel vypálených Spojenými státy a jejich spojenci nevstoupila do zóny ruské letecké obrany v okolí Tartúsu a Hmímímu,“ stojí v prohlášení ruské armády.

Podle ruského velvyslance ve Washingtonu Anatolije Antonova je útok v Sýrii urážkou Vladimira Putina. „Upozorňovali jsme, že taková akce bude mít svoje důsledky,“ uvedl diplomat ve svém prohlášení. „Naše varování byla ale ignorována,“ dodal.

„Urážet ruského prezidenta je nepřijatelné a nepřípustné,“ uvedl Antonov. Také upozornil, že „USA jako majitel největšího arzenálu chemických zbraní na světě nemají morální právo obviňovat jiné země“.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová na facebooku uvedla, že Sýrie, která několik let odolávala „teroristické agresi“, se stala cílem západní vojenské operace v době, kdy „měla šanci mít mírovou budoucnost“.

„Hlavnímu městu suverénního státu, který se po mnoho let pokoušel přežít uprostřed teroristické agrese, byl uštědřen úder,“ citovala Zacharovovou AFP.

Podpora od Británie a Francie

Britská premiérka Theresa Mayová potvrdila, že vydala povolení britským silám v zahraničí k koordinovaným a cíleným úderům s cílem omezit chemické kapacity syrského vládnoucího režimu. Ve svém prohlášení uvedla, že rozhodnutí použít sílu se jí nepřijímalo lehce. „Učinila jsem tak, protože soudím, že tato akce je v britském národním zájmu,“ upozornila. „Nemůžeme dovolit, aby se používání chemických zbraní se stalo normální uvnitř Sýrie, v ulicích Spojeného království nebo kdekoli jinde na světě,“ dodala.

Francouzský prezident Emmanuel Macron posléze oznámil, že nařídil vojenský zásah proti Sýrii společně se Spojenými státy a Británií. Řekl, že útok se omezil na zařízení chemických zbraní v Sýrii. „Nemůžeme tolerovat opakované používání chemických zbraní, což představuje bezprostřední nebezpečí pro syrský lid a naši kolektivní bezpečnost,“ uvedl v prohlášení.

Hrad útok odsoudil

Česká diplomacie vnímá noční útok jako jasný vzkaz těm, kdo by chtěli pokračovat v chemických útocích. Rada bezpečnosti OSN podle ní nedokázala situaci v Sýrii účinně řešit. Česko společně s dalšími státy Evropské unie vyzývá všechny aktéry syrského konfliktu ke zmírnění bojů a k obnovení mírových jednání, uvedlo ministerstvo zahraničí v tiskovém prohlášení.

Česká diplomacie také vyjádřila podporu stanovisku generálního tajemníka Severoatlantické aliance Jense Stoltenberga. Uvedl, že vojenský zásah povede ke snížení kapacity syrského vládnoucího režimu vést chemické útoky proti svému lidu.

Nadšení čeští novináři, neziskovkáři a pražskokavárníci prý už brzy vyrazí do první linie v Sýrii. Stále ale hledají velitele. Nějaký tip? — ČÚTI (@CUTIzpravy) 14. dubna 2018

Vojenské řešení situace by podle Hradu mělo být až poslední možností. Na twitteru to uvedl mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana Jiřího Ovčáček. Zároveň slovně napadl novináře, neziskové organizace a kritiky prezidenta Zemana, že podporují válku. „Nadšení čeští novináři, neziskovkáři a pražskokavárníci prý už brzy vyrazí do první linie v Sýrii. Stále ale hledají velitele. Nějaký tip?“ napsal. Již ve čtvrtek uvedl, že se novináři při představě války „slastně olizují“ a měli by být posláni do první linie.

