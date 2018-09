Pumpování oligarchů: Putin požaduje 120 miliard dolarů na nové investice

Kreml vyvíjí tlak na ruské oligarchy, aby do konce funkčního období prezidenta Vladimira Putina vydali na nové investice 120 miliard dolarů (2,7 bilionu korun). To představuje růst o 15 až 20 procent. Putin si stanovil za cíl zvýšit celkové investice v Rusku na čtvrtinu hrubého domácího produktu, což by byla nejvyšší úroveň od doby Sovětského svazu.