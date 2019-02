Pomohla EET k vyššímu výběru daní? Čísla jsou vymyšlená, upozorňuje analýza

Data berou v potaz rok 2017, kdy měla EET pomoci zvýšit výběr inkasa o 5,4 miliardy korun. Reálný výsledek ale může oscilovat klidně až do mínusu. Ministerstvo totiž nikdy opravdu reálná čísla neukázalo. „Ministerstvo započte jen velmi zhruba efekt jen několika málo vlivů, jako je růst HDP či průměrný růst výdajů, a zbytek prohlásí za vliv EET nebo vliv kontrolních hlášení,“ uvádí ve svém materiálu Michal Škop. Kromě toho ministerstvo podle něj vůbec nezapočítává náklady na EET, které měl stát i sami podnikatelé, uvádí jen domnělé výhody.

Jak na to vlastně ministerstvo financí jde? Odhad pro vliv EET na DPH je založen na růstu skutečného inkasa DPH, v tomto případě mezi roky 2016 a 2017 v sektorech 1. a 2. vlny EET. Od nárůstu je odečten odhadnutý vliv zvýšené spotřeby domácností a vládních institucí. Zbytek je nazván „vliv EET“ bez ohledu na další faktory. „Jedná se o primitivní předpoklad, že co se nevysvětlí průměrným navýšením spotřeby, tak je vliv EET. Přitom může jít o tisíc plus jeden další vliv,“ uvádí studie.

Pokud by se použil výpočet ministerstva financí na všechny sektory, tedy nejen ty, kde platí EET, vyšel by vliv evidence tržeb v daném roce na 11,3 miliardy korun. Tedy 7,6 miliardy by byl „vliv EET“ na sektory, které ho nemají. „Jsou to úplně vymyšlená čísla. Z EET může být plus deset, ale klidně i mínus deset miliard. Budeme chtít, aby si ta data ministerstvo financí obhájilo,“ říká na základě dat poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík.

Reakci ministerstva financí zjišťujeme.

