Důchodová reforma podle německé SPD? Zaplatí se z daně, která neexistuje

Němečtí sociální demokraté navrhují koncept základního důchodu, který by přilepšil nejchudším důchodcům. Mohlo by jít až o tři miliony seniorů. Potřebují na to ale dodatečných pět až šest miliard eur (129 až 155 miliard korun) ročně.

Sociálnědemokratický ministr financí Olaf Scholz počítá s tím, že nedostatek financí získá zavedením nové daně z finančních transakcí na kapitálovém trhu. Přitom není jisté, zda tato daň vůbec vznikne, i když se hovoří o tom, že by mohla fungovat v celé Evropské unii.

Socialistický nápad kromě vládní CDU/CSU, jež tvoří velkou koalici společně s SPD, odmítá i ekonom Bernd Raffelhüschen z univerzity z Freiburgu. Návrh podle něj nezkoumá ostatní příjmy německých důchodců, a proto spíše pomůže bohatším Němcům, kteří sice mají nižší zákonný důchod, ale mají další příjmy. Návrh je podle něj z hlediska udržitelnosti veřejných rozpočtů úplně mimo.

Každopádně myšlenka zavedení nové daně rozčiluje i další odborníky a finanční sektor. Prezident Spolkové asociace daňových poplatníků Reiner Holznagel odmítá, aby zavedení nové daně mělo být specificky určeno na zvýšení důchodů.

Špinavé důchody. Babiš rozdá penzistům peníze určené na sanaci ekologických škod

„Daň není ještě ani zavedena, navíc je nepravděpodobné, že vznikne na evropské úrovni,“ zdůraznil. Pokud by přesto Německo tuto daň zavedlo, poškodilo by tím konkurenceschopnost finančního sektoru, což může být v období po případném brexitu zvláště důležité. Mohlo by to odradit i působení velkých fondů v německé ekonomice.

Holznagel tvrdí, že by daň z finančních transakcí bránila akumulaci aktiv v investičních a důchodových fondech. Ani by nezabránila spekulacím na akciových trzích, protože případní spekulativní obchodníci by se přesunuli mimo jurisdikci Německa. Navíc pochybuje, že by vynesla požadovaných šest miliard eur ročně. Podobnou daň zavedlo Švédsko a výnosy z daně se v průběhu let snižovaly, argumentuje.

Koncept daně z finančních transakcí (FTT) navrhla Evropská komise už v roce 2011. Dohoda o ní nebyla opakovaně na celoevropské úrovni dosažena. Měla se týkat hlavně obchodů s cennými papíry a jejich derivátů. V roce 2016 jednání o ní ztroskotala. O rok později myšlenku o FTT obnovil francouzský prezident Emmanuel Macron.

Jak vysoký bude váš důchod? Spočítejte si to na důchodové kalkulačce

Dále čtěte:

Od výplaty k výplatě, tak žije polovina Čechů. Počítají s pozdějším odchodem do důchodu

Jak ubývá veřejně obchodovaných firem: