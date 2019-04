Pomalá smrt akciových trhů: za 20 let zmizely z burz tisíce firem

Ve Spojených státech se za posledních dvacet let snížil počet firem na burze skoro o polovinu, v Německu o 37 procent, ve Velké Británii o 23 procent. Letošní dosavadní skromný počet burzovních debutů spojený s nejistotou okolo brexitu obrat zatím nevěstí.

Burza zjevně ztrácí atraktivitu. Na důvodech se pozorovatelé neshodnou. Jedna z teorií tvrdí, že příčina tkví v přechodu na znalostní ekonomiku. Pro firmy z odvětví, jako jsou technologie nebo výzkum a vývoj, je jít na trh příliš riskantní. Kvůli konkurenci nemohou prozradit mnoho, pak ale nemohou očekávat ani nadšení investorů.

Počet veřejně obchodovaných společností

Dalším faktorem jsou rostoucí náklady spojené s provozem veřejně obchodované společnosti, včetně plnění požadavků stanovených regulátory trhu. Podmínky samotného vstupu na burzu se v řadě zemí zpřísnily po krizi finančního sektoru v letech 2008-2009. Přísnější regulace vyžádaná vládami je pochopitelná, burzovní parket ale mnoha firmám vzdaluje.

Svou roli hraje rovněž fenomén FAANG, tedy dominance společností Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google v technologickém sektoru. Řada firem, které by před dvaceti lety pořádaly úspěšné burzovní debuty, skončila v náruči některého z gigantů. Padaly při tom miliardy dolarů.

Když už je řeč o miliardách dolarů, z pohledu objemu peněz na burze nemusí být tak zle. Stačí pár povedených emisí. Již několik let se trh těší na burzovní debuty obrů sdílené ekonomiky AirBnb i Uber. Analytici si slibují, že by primární nabídky akcií těchto společností mohly trh povzbudit. Vstup Uberu na parket se blíží. Firma chce od investorů vybrat 10 miliard dolarů a obchodovat by se mělo začít v květnu. V případě AirBnb ale stále není „jízdní řád“ stanoven.

Na konci minulého měsíce absolvoval úspěšný primární úpis konkurent Uberu, společnost Lyft. Debut firmu ohodnotil na 24,3 miliardy dolarů (558 miliard korun), samotný úpis dosavadním akcionářům Lyftu vynesl 2,34 miliardy dolarů.

