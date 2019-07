Návrh rozpočtu je likvidační pro resorty ČSSD, řekl Hamáček. Ministerstvům chybí 20 miliard

Vnitro pro optimální činnost potřebuje pět až šest miliard navíc, ministerstvo práce a sociálních věcí 11 miliard, ministerstva zahraničních věcí i zemědělství postrádají shodně 1,5 miliardy, ministerstvo kultury přes 700 milionů. Sociální demokraté počítají přes léto s vyjednáváním s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Dosud se podle nich nevedla, protože ministryně i její náměstek měli dovolenou.

Na dotaz, zda by krach vyjednávání mohl způsobit odchod ČSSD z vlády s ANO, Hamáček řekl, že by znamenal to, že by rozpočet nebyl předložen jako koaličně dohodnutý. „Koaliční smlouva jasně říká, že návrh musí být předložen jako koaličně dohodnutý. Budeme jednat tak dlouho, dokud se nedohodneme,“ uvedl Hamáček.

Pokud budou ministerstvo financí a premiér Andrej Babiš (ANO) představovat kompromisní částky místo těch, které požadují sociální demokraté, měli by podle Hamáčka také říci, co ze své činnosti by měla ministerstva vynechat. „Rádi bychom chtěli slyšet, kde máme šetřit. Jestli máme například omezit výjezdy policie a hasičů, nebo je nechat jezdit ve vozech, které jsou nebezpečné,“ uvedl.

Poslední zhasne. Kdysi hrdá značka „socdem“ je v troskách

Jan Hamáček a Andrej Babiš odcházejí ze schůzky s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech ( Autor: čtk )

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) označila navýšení rozpočtu o 11 miliard za minimum, které umožňuje, aby resort fungoval. Postrádá peníze na plánovanou změnu IT systémů, sociální služby či dotace obcím. Ministr vnitra Hamáček bude vyjednávat o penězích na techniku pro hasiče a policii, ale i na digitalizaci. Ministerstvo zahraničí potřebuje peníze na programy proti terorismu, nelegální migraci i na konzulární činnost.

Schillerová v pondělí uvedla, že požadavek ministerstva práce na 11 miliard korun považuje za nereálný. Babiš řekl, že sociální demokracie si úplně neuvědomuje, že je nutné také šetřit.

