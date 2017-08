Omluva Peroutkovi, zrušení kontrol na Hradě. Horáček má plán na prvních 100 dnů

Jeden z favoritů prezidentské volby na tiskové konferenci řekl, že chce voličům předložit konkrétní sliby, které by splnil v prvních 100 dnech ve funkci, pokud by byl zvolen. Za jeden z hlavních označil omluvu Peroutkovi. „Je to velký český hrdina, ta urážka vznesená vůči němu je bolestná a je třeba ji zahladit,“ řekl Horáček s odkazem na spor prezidenta Miloše Zemana s Peroutkovou vnučkou. Zeman označil jejího děda za autora článku „Hitler je gentleman“ a výroku „nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“. Hradu se jeho autorství nepodařilo doložit, podle historiků článek Peroutka nenapsal a výrok o vytí s vlky patří Janu Stránskému. Horáček dodal, že okamžitě nechá uhradit pokutu, kterou Hrad kvůli sporu dostal.

Horáček dále slibuje, že na Hradě budou mít bezpečnostní prověrku všichni jeho spolupracovníci, kteří ji budou potřebovat. Chce také zadat audit hospodaření Hradu.

Pražský hrad chce dále otevřít lidem a zrušit kritizované bezpečnostní rámy na přístupu k němu. Jeho sliby se týkají i nových uměleckých akcí. Minimálně jednou týdně by také zpřístupnil například Zlatou uličku bez placení vstupného.

Horáček také voličům slibuje, že svůj plat věnuje do zvláštního fondu, který se bude jmenovat Senioři v nesnázích. Pomáhat by z něj chtěl důchodcům, kteří spadli do takzvaných dluhových pastí. Poznamenal, že ví, že takto nevyřeší problém s exekucemi proti seniorům, ale chce otevřít diskusi o tomto problému.

Své sliby chce Horáček zveřejňovat na speciálním webu, kde se k nim budou moct vyjadřovat i voliči.

Horáček již v minulosti oznámil, že svou kampaň zaplatí ze svých prostředků a že již má k dispozici potřebných 50 tisíc podpisů, aby mohl oficiálně podat kandidaturu.

O post prezidenta se uchází také Zeman nebo bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. O hlasy voličů se chtějí dále ucházet třeba lékař a aktivista Marek Hilšer nebo bývalý šéf automobilky Škoda Auto Vratislav Kulhánek.

