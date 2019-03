Konopný expert Pirátů: Marihuanu můžeme plně legalizovat do osmi let

Legalizace konopí má několik úrovní. V České republice je legální pro lékařské užití, ale v současnosti není tento způsob běžně využívaný. Zejména kvůli tomu, že je konopí v lékárně drahé, takže se pacienti orientují na černý trh, vysvětlil poslanec Pirátské strany Tomáš Vymazal.

V Poslanecké sněmovně se snaží prosadit návrh zákona na legalizaci konopí pro drobné pěstitele. Lidé by si mohli beztrestně pěstovat 5 rostlin konopí, skladovat by mohli maximálně 1,25 kilogramu sušeného květenství. Návrh počítá i s bezúplatným předáním 30 gramů marihuany známým.

Podrobné argumenty pro zavedení zákona Vymazal vysvětluje v důvodové zprávě nového zákona, pro který chce vyjednat podporu zejména mezi poslanci hnutí ANO, aby měl návrh šanci projít prvním čtením.

Má být legalizace konopí pro samopěstitele prvním krokem k plné legalizaci marihuany, například jako je tomu v Kanadě?

Já ji tak chápu. Kanadský návrh zákona vyšel z pozadí ochrany práv uživatelů na soukromí a svobodné nakládání s vlastním tělem. Ale spočítali si, že nejlepším argumentem pro legalizaci je potlačení černého trhu. Je to zákon, ze kterého v našich úvahách vycházíme. Podle mého názoru se rozhodně máme přiblížit k této úpravě.

I když v některých aspektech je až příliš svazující, například jak vysoká má být rostlina konopí, na jaké ploše se může konopí pěstovat a podobně. Naším cílem je hlavně to, abychom se nedostali do situace, kde jsme nyní s alkoholem. Jednak ten byznys ovlivňuje naše zákony, jednak je reklama na alkohol tak běžná, že tu pijí vlastně všichni. Klíčovým kritériem u legalizace konopí je to, že nestoupne počet jeho uživatelů.

Za jak dlouho si myslíte, že bude běžné si koupit konopí v supermarketu, podobně jako je to s tabákem nebo alkoholem?

Do fáze legalizace konopí i pro komerční účely se můžeme dostat tak za osm let. Nyní nepočítám s tím, že zákon projde tak, jak jej předkládám. Spíše se obávám, že to skončí nějakou léčebnou variantou, že si lidé budou moci konopí vypěstovat na základě dobrozdání lékaře. Vedle toho by mohlo být běžně dostupné například technické konopí s obsahem THC do jednoho procenta, jako je tomu ve Švýcarsku. To může mít vysoký obsah CBD a stačí například na léčení epilepsie nebo na boj s alkoholismem.

Jak jste dospěli k hodnotám 30 gramů marihuany předat známému, mít doma až 1,25 kilogramu sušeného konopí?

Třicet gramů vychází z praxe v Kanadě, v Coloradu a v dalších státech USA, kde je konopí legalizováno. Jedna unce (28,3 gramu) se může bezúplatně předat. Vycházeli jsme z reality, jak funguje konopná komunita. Z tohoto množství lze ubalit 30 až 60 jointů. Může to znít, že to je hodně. Případ Martiny Kafkové, která má roztroušenou sklerózu, ukazuje, že spotřebuje 220 gramů konopí měsíčně.

Novinář Jiří X. Doležal nás obvinil z toho, že chceme umožnit dealování marihuany ve hodnotě 7500 korun. Počítá s tím, že gram doma pěstovaného konopného květenství stojí 250 korun. To je nesmysl, náš návrh zákona hovoří o bezúplatném předání. Mně osobně se mockrát stalo, že mi někdo konopí daroval, abych ochutnal jeho výpěstek.

Jedním z argumentů pro legalizaci uvádíte lidská práva. Můžete to rozvést?

Dokud je legální alkohol a já se s ním můžu upít k smrti, tak proč se nemůžu ukouřit k smrti trávou? Je dokázané, že prohibice má větší sociální dopady, než ta látka samotná, kvůli které lidi postihujeme a zavíráme do vězení. To je ten lidskoprávní pohled.

Jaký může mít zákon dopad na dealery na ulicích?

Ubude jich. Někteří lidi zjistí, že si mohou pěstovat konopí doma. Myslím, že by jich z ulic mohlo zmizet okolo třiceti procent.

Argumentujete tím, že částečná legalizace omezí výdaje státu na potírání pěstování a držení konopí pro osobní spotřebu. Kolik to podle vás je a jaká je současná praxe postihování samopěstitelů?

Když vás lidé udají, policie musí přijet. Budete postižen podle zákona z roku 1998. Do pěti rostlin to je pokuta, třeba 40 tisíc. Nad pět rostlin to je trestný čin. Ani pěstování pěti rostlin není nyní legální, jak si mnoho lidí myslí. Proto jsme také zvolili hranici legalizace pět rostlin.

Ředitel Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) Viktor Mravčík vyčíslil náklady státu na potírání drobných pěstitelů konopí na dvě miliardy korun ročně. Vychází z toho, že jsou celkové společenské náklady spojené s drogami 15 miliard, z toho tvoří 80 procent vymáhání práva a z toho 20 procent jde na vrub konopí.

Sporným bodem při legalizaci pěti rostlin může být dostupnost pro mladistvé. Přitom již nyní jsou mladí Češi v experimentování s marihuanou na prvním místě v Evropě. Jak tomu chcete zabránit?

Zabezpečení konopí, aby se k němu nedostali nezletilí, by měla řešit prováděcí vyhláška ministerstva vnitra. Ať k tomu nemají přístup děti jako k alkoholu, který je v domácnostech volně přístupný. Odmítám i to tvrzení, že konopí je vstupní drogou. Spíše je problém v tom, že je konopí nelegální, mladí lidé se začnou stýkat s dealery, kteří jim postupem času mohou nabídnou tvrdší drogy.

Jak testovat lidi při řízení motorových vozidel? Například v americkém státě Colorado, kde byla marihuana legalizována v roce 2014, s tím mají problémy, až polovina řidičů přiznala, že jezdí zkouřená.

Souhlasím s tím, aby pro řidiče byla zachována nulová tolerance. Stěrové testy neurčují hladinu THC, takže neprokáží, kdy člověk naposledy konopí užil. V Coloradu standardizují terénní testy střízlivosti, podobně jako je tomu u alkoholu, kdy řidič chodí po čáře u silnice. Například pokud je člověk pod vlivem THC, neudrží směr jízdy v pruhu, jezdí ze strany na stranu. Dávají dohromady sadu testů. V případě pochyb mají policisté poslat řidiče na krev.

Jak vnímáte problematiku léčebného konopí? Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvažuje o změně legislativy v tomto ohledu. Na předpis by bylo možné si měsíčně vyzvednout 30 gramů konopí. Podle vás to je málo. Souhlasí v něčem s vaším návrhem?

Například na roztroušenou sklerózu to je nedostatečné množství. Vaporizérem se dá množství konopí snížit na polovinu, ten ale stojí třeba deset tisíc korun. Na to mnoho pacientů nemá peníze. Problém je v ceně léčebného konopí. To určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Cena za gram se pohybuje na úrovni 171 korun. Nejsou také dostupné vhodné lékové formy, lékaři nechtějí předepisovat rostlinné květy ale tabletky nebo kapky s přesným obsahem.

Ročně stát poptá deset kilogramů. Při takto malém množství je cena vysoká, je třeba poptávat řádově tuny, pak může cena jít výrazně dolů. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že si na základě průzkumu mezi 67 pacienty ověřilo, že jim 30 gramů měsíčně stačí. Dokonce, že většině stačí 6 gramů. Budeme ještě s ministrem Vojtěchem o našem návrhu jednat.

Uvádíte, že lidí, kteří ze zdravotních důvodů potřebují konopí, je 800 tisíc. Jak jste k tomuto číslu dospěl?

Toto číslo udává Národní monitorovací středisko. Mnoho lidí si koupilo konopné preparáty v lékárně bez receptu, tedy bez THC. Například v podobě masti, jako je Cannaderm. Podle mého názoru to je množství lidí, pro které tu je potenciální trh s konopím.

Vláda váš návrh zákona odmítla, jaká bude jeho cesta nyní?

Je to předloženo ve sněmovně. Na tento bod by mohlo dojít do tří měsíců. Nejjednodušší mi přijde se domluvit s hnutím ANO. Jsou ochotni se bavit o léčebné variantě. Asi vnikne komplexní pozměňovací návrh, ideálně z dílny ANO, jinak by to nepodpořili. Takže v prvním čtení by podpořili můj návrh, který by se ve druhém čtení změnil. Například nepočítám s tím, že by prošlo bezúplatné předání konopí ve výši 30 gramů. O rekreačním užívání konopí zatím nechtějí poslanci slyšet.

Jak jste se k problematice legalizace konopí dostal?

U Pirátů jsem od roku 2010. Podporoval jsem vždy pracovní skupinu, která konopí řeší. Nakonec jsem byl z této skupiny jediný, kdo se stal poslancem. Takže to takto vyšlo.

Pro mnoho voličů vaší strany to je asi zásadní téma?

Podle průzkumů, které jsme si udělali před volbami v roce 2017, nám vyšlo, že pro třetinu lidí je legalizace konopí motivátor, proč nás volit. Zhruba stejné množství lidí nás nevolí, protože si myslí, že chceme legalizovat další drogy. Každopádně podle mého názoru je současná prohibice konopí špatná.

Jaký je rozdíl mezi CBD a THC Kanabidiol (anglicky cannabidiol; CBD) patří do skupiny látek zvaných kanabinoidy, které se v přírodě vyskytují pouze v rostlinách konopí. CBD je po THC druhým nejdůležitějším z nich. Chemicky jsou látky CBD a THC blízce příbuzné, CBD ale není psychoaktivní stejným způsobem jako THC, tj. na rozdíl od THC přímo nestimuluje kanabinoidní receptory CB1 a CB2. Funguje také jako inhibitor řady účinků THC. Výzkum CBD a jeho léčebného potenciálu byl v minulosti na rozdíl od THC opomíjen. Vědecké výzkumy prokázaly, že kanabidiol chrání nervové buňky proti nedostatku kyslíku a proti různým jedům, včetně otravy alkoholem. CBD by mohl být velmi cenný pro léčbu cévní mozkové příhody a nitrolebních traumatických poškození mozku. Jeho léčebné využití by se mohlo uplatnit v případě epilepsie, cukrovky, sociální fobie, bipolární afektivní poruchy, schizofrenie a jako alternativa v léčbě rakoviny. Tetrahydrokanabinol (anglicky tetrahydrocannabinol, zkráceně THC, též delta-9-tetrahydrokanabinol) je jeden z více než osmdesáti kanabinoidů a je hlavní psychoaktivní látkou nacházející se především v květenství konopí. V čisté formě má THC podobu průhledných krystalků, které se po zahřání stanou lepkavými.

Poprvé byl delta-9-tetrahydrokanabinol izolován v čisté podobě v šedesátých letech izraelským chemikem Raphaelem Mechoulamem. THC má analgetické vlastnosti, ulevuje od chronické a neuropatické bolesti. Pomáhá ulevovat od symptomů, kterými trpí pacienti s AIDS a rakovinou procházející chemoterapií tím, že zvyšuje chuť k jídlu a snižuje pocity nevolnosti. Má neuroprotektivní vlastnosti,po jeho aplikaci dochází např. u Parkinsonovy choroby k menšímu poškození buněk a zpomaluje postup amyotrofické laterální sklerózy. Mnoha pacientům s roztroušenou sklerózou pomáhá THC se symptomy spasticity a třesu.

Výzkumy potvrzují, že THC selektivně působí na zhoubné nádorové buňky, zatímco ignoruje buňky zdravé, čímž působí hlouběji než syntetická alternativa.

