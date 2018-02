Marihuana ve světě: nejdražší je v Tokiu, nejvíce se spotřebuje v New Yorku

Průzkum srovnával ceny konopí ve 120 světových městech na základě dat samotných konzumentů na stránkách Price Of Weed a Marijuana Travels. Každému městu bylo uživateli nahráno od sta do několika tisíc záznamů ceny.

Marihuana je nejdražší ve východní Asii. Kromě Tokia se na prvních čtyřech místech umístil Soul (Jižní Korea), Kjóto (Japonsko) a Hongkong. Jedná se o země, kde platí přísné zákony ohledně držení drog. Do první desítky se ale dostala i tři evropská města (Dublin, Tallinn a Oslo) ze zemí, kde je marihuana částečně legalizovaná. Všude stojí gram kolem dvaceti dolarů.

Miliardy v konopí. Česko se může vrátit na cestu k legalizaci

Cenově nejdostupnější marihuanu mají v ekvádorském Quitu, kde se dá gram koupit v průměru za 1,34 dolaru. I přesto se jí tam ročně spotřebuje jen 0,6 metrické tuny, což je v porovnání s ostatními městy zanedbatelné množství. Zajímavější je hlavní město Kolumbie Bogotá, kde má marihuana mnohem silnější pozici, když se jí spotřebuje 14,53 metrické tuny ročně. Velký vliv na to má právě cena: gram se tam prodává za 2,2 dolaru.

Praha se s 10,47 dolaru za gram umístila těsně za první třetinou nejdražších měst. Cenově je však srovnatelná s většinou měst například z USA, Německa, Francie či Austrálie.

Jednoznačně nejvíce konopí se ročně spotřebuje v New Yorku – 77,44 metrické tuny. Pokud by v největším americkém městě bylo konopí plně legalizováno, vyneslo by podle propočtů analýzy (na základě srovnání s městy, kde platí legalizace) na daních přes 156 milionů dolarů ročně. V Praze se ročně spotřebuje přibližně desetkrát méně marihuany.

Cena a spotřeba konopí ve vybraných městech Město Země Cena za gram (v dolarech) Spotřeba (v metrických tunách) Tokio Japonsko 32,66 1,53 Soul Jižní Korea 32,44 1,57 Kjóto Japonsko 29,65 0,24 Hongkong Čína 27,48 1,62 Dublin Irsko 21,63 1,74 Washington D.C. USA 18,08 6,18 Berlín Německo 13,53 11,64 Moskva Rusko 11,84 22,87 New York USA 10,76 77,44 Praha Česko 10,47 7,89 Paříž Francie 9,3 13,69 Karáčí Pákistán 5,32 41,95 Bogotá Kolumbie 2,2 14,53 Quito Ekvádor 1,34 0,6

Zdroj: Seedo

