Rychlý konec Kněžínka. Ministryní spravedlnosti bude Marie Benešová

Kněžínek dnes uvedl, že rozhodnutí dlouho zvažoval a původně ho směřoval na letní měsíce, ale nakonec jeho krok uspíšilo to, že „již nechtěl čelit mediálním spekulacím o svém konci ve funkci“.

Ministr napsal, že byl vždy profesionálním státním úředníkem a nikdy netoužil po politické kariéře. Své rozhodnutí ústně oznámil premiéru Babišovi v pondělí 15. dubna. „Přijde mi logické odejít v okamžiku, kdy zároveň dochází i k výměnám jiných ministrů,“ dodal.

Babiš uvedl, že bývalá nejvyšší státní zástupkyně a někdejší ministryně Marie Benešová má předpoklady pokračovat ve stabilizaci justičního prostředí, v potírání korupce a klientelismu a v omezování působení exekuční mafie. Rezort Benešová vedla jako členka úřednické vlády Jiřího Rusnoka od července 2013 do ledna 2014. Byla také poslankyní za ČSSD. V minulosti na sebe výrazně upozornila kritikou justice, když označila svou nástupkyni na postu nejvyšší státní zástupkyně Renatu Veseckou a další představitele justice za mafii.

Prezident Miloš Zeman jmenuje Benešovou do funkce 30. dubna spolu s novým ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem a ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem.

Kněžínek doplnil, že je připraven svému „nástupci či nástupkyni“ pomáhat při řešení rozpracovaných úkolů ministerstva. Sám bude působit na své předchozí pozici odborného náměstka pro řízení Sekce Legislativní rady vlády a jako člen Legislativní rady vlády, kde se bude věnovat právu a legislativě.

Kněžínek strávil ve funkci zhruba deset měsíců. Ke 30. dubnu v Babišově kabinetu skončí i ministr dopravy Dan Ťok a ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (oba za ANO). Zatímco Ťok se rozhodl k rezignaci sám, Nováková odchází na Babišovo přání. Novákovou nahradí Vladimír Kremlík, Ťoka na dopravě pak Karel Havlíček.

Reakce na posun ve vyšetřování kauzy Čapí hnízdo?

Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček uvedl, že ho Kněžínkovo rozhodnutí překvapilo. „Neměl jsem žádné signály o tom, že by se chystal odejít,“ uvedl. Filip řekl, že komunisté neměli k ministrovi spravedlnosti velké výhrady. Souvislost s případem Čapího hnízda na rozdíl od opozice nevidí. „Teprve teď se to dostává do pravomoci resortu spravedlnosti, předtím to bylo v resortu vnitra. Naopak takový krok spíše zvýší tlak na státní zastupitelství jako systém, a to příliš nepomůže ani té kauze, ani ministerstvu spravedlnosti,“ konstatoval Filip.

Podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila byl Kněžínek Babišovou prodlouženou rukou na ministerstvu. „Osobně si myslím, že to je rozhodnutí Andreje Babiše, nikoliv rozhodnutí pana Kněžínka,“ řekl Pospíšil . „Vyostřuje se to. Výměna ministra Kněžínka za Babišovi loajální Marii Benešovou by mohla vést k odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, a tak i k ovládnutí celé justiční soustavy s cílem ovlivnit vyšetřování premiérova dotačního podvodu. Doufám, že je to celé jenom špatný vtip,“ dodal.

Volba bývalé nejvyšší státní zástupkyně a někdejší ministryně Marie Benešové jako Kněžínkovy nástupkyně je podle Pospíšila krajně nešťastná. Připomněl, že je poradkyní prezidenta Miloše Zemana. „Justiční systém v naší zemi se tak dostává do kompletního područí proruského prezidenta a jemu zavázaného stíhaného premiéra,“ konstatoval.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na twitteru uvedl, že Kněžínek pod tlakem rezignoval. „Životnost ministrů v Babišově vládě je tak krátká, že si nestačím ani aktualizovat tabulku,“ uvedl. Podle předsedy poslanců Pirátů Jakuba Michálka je Babiš manažerský chaot. „Kdo mu nedonáší, toho zlikviduje. Spravedlnost si opravdu nezaslouží čtvrtého ministra za méně než dva roky,“ napsal.

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek novinářům řekl, že ho Kněžínkova rezignace překvapila. „Považuji to za velmi nestandardní, když před pár dny vyšetřovatelé odevzdali spis Čapího hnízda státním zástupcům. Právě v tuto chvíli měl ministr spravedlnosti prokázat odvahu a hájit nezávislost českého soudnictví a vyšetřování,“ řekl. Odstoupení považuje za projev zbabělosti.

„Nestabilita této vlády kulminuje v právě v době, kdy policie navrhla obžalovat premiéra Babiše, to není dobré. Pokud Kněžínka nahradí Benešová, slavit bude především Hrad. Bude zajímavé sledovat dění kolem nejvyššího státního zástupce Zemana, o jehož odvolání Hrad dlouhodobě usiluje,“ napsal předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Marie Benešová (71) • Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1971) • Současná funkce: advokátka • Kariéra: okresní prokurátorka v Kladně (1971-1992); prokurátorka Generální prokuratury ČR (1992-1993); žalobkyně Vrchního státního zastupitelství (1993-1996); advokátka (1996-1999); nejvyšší státní zástupkyně (leden 1999-září 2005); advokátka (od roku 2005; od počátku roku 2012 působí v advokátní kanceláři Benešová Beránek Blaha, u jejíhož zrodu stála) • Členství a funkce v politických stranách: členka ČSSD (2007-2013); stínová ministryně spravedlnosti ČSSD (2006-2010); místopředsedkyně ČSSD (březen 2011-březen 2013); ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády v kabinetu Jiřího Rusnoka (2013-2014); poslankyně (2013-2017)

Dále čtěte: