Karel, do pekla zajel

Tak nám Martu v čele průmyslu nahradil Karel. Chvíli sice trvalo, než se ujasnilo, že to není Jiří, tedy bývalý ministr Jiří Havlíček, ale úplně nový Havlíček, který ministra zatím nedělal. Poté, co víme, kdo na ministerstvo průmyslu vlastně přichází, se můžeme podívat, co od něj očekávat.

Karel Havlíček je muž, za nímž se nevlečou žádné kontroverze, s pověstí schopného a výkonného manažera i řečníka, s poněkud rychlou dikcí, ovšem jasnými názory a schopností pohotově i vtipně reagovat. Především poslední vlastnost nebyla zrovna silnou stránkou jeho předchůdců, ať už šlo Martu Novákovou nebo Jana Mládka, a bude se mu hodit nejen při složité komunikaci vůči veřejnosti, ale i cholerickému premiérovi.

Jakožto šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků kopal především za tento sektor, a není tak spojen s žádnou korporací či velkým hráčem, v jejichž až nezdravém vlivu se ministerstvo nezřídka ocitá. Dlouhodobě prosazuje všemožné digitalizace a inovace, čehož má sice v Česku každý plnou pusu, ale převedení do praxe bývá složitější. Nezřídka je přitom překážkou právě zkostnatělý resort, do jehož vedení nyní Havlíček míří.

Chodby monstrózní budovy Na Františku už přitom dokázaly odrovnat jiné borce, než je Havlíček. Ministerstvo dlouhodobě čelí neschopnosti pružně reagovat na aktuální trendy a i zdánlivě běžná agenda se stává nepřekonatelným problémem. Toho si je Havlíček vědom, a i proto se mu na ministerstvo příliš nechtělo a Babiš ho musel přemlouvat.

Čeká na něj hodně tlustá složka nedodělané práce, která v podstatě nemá východisko. Jde třeba o dostavbu nových jaderných bloků, kde nejde ani tak o výběr ze samých špatných, ale v zásadě jen hodně špatných řešení. Podobně je tomu u evropských klimaticko-energetických cílů, zaseknutého hledání lokality pro výstavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu, nebo volby člena rady Energetického regulačního úřadu.

Prezident, premiér, veřejnost, velké i malé firmy či zahraniční partneři, jakékoliv rozhodnutí může znamenat, že naštvete ne jednoho, ale většinu z nich. Není divu, že Havlíčkovi předchůdci volili vesměs zdržovací taktiku. A to ještě vůbec nebyla řeč o těch nešťastných operátorech a příliš vysokých účtech za mobilní data. Havlíček bezesporu má schopnostmi si s těmito záležitostmi poradit. Otázka je, zda má na to i koule.

