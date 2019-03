Mluvit budu já. Ministryně Maláčová nasadila podřízeným náhubek

„Bez výslovného souhlasu paní ministryně nesmí zaměstnanci MPSV, všech přímo řízených organizací a veřejně výzkumných organizací, (VÚPSV, v. v. i. a VÚBP, v. v. i.), vystupovat v médiích. Dále, nikdo ze zaměstnanců resortu MPSV nesmí bez souhlasu ministryně poskytovat materiály, data médiím, poslancům atd,“ píše se v dokumentu popsaném jako „velmi důrazný pokyn ministryně“.

Podle něj vše nově podléhá schvalovacímu procesu, který má na starosti tiskový odbor, jenž následně informuje ředitele odboru kabinetu ministryně. Pokud by se měl příkaz brát doslovně, týkal by se celkem 13 organizací včetně České správy sociálního zabezpečení nebo Úřadu práce a ministerstvo by mělo se schvalováním informací co dělat. Na souhlas ministryně by se museli ptát i ředitelé úřadů, pokud by například měli vystoupit v debatách v televizi nebo v rozhlase.

„Nevím, jestli tím paní ministryně reaguje na nějakou neblahou zkušenost, ale přijde mi to trochu jako na základní škole. My jako poslanci máme nárok žádat ministerstva o dokumenty nutné k naší práci, využíváme toho hojně a věřím, že to nebude narušeno,“ reaguje místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.

Oranžové hvězdičky. Z náhradníků Maláčové a Petříčka mají být tahouni ČSSD

Na dotaz Eura úřad Jany Maláčové existenci pokynu potvrdil, zmírnil ale jeho imperativ. „Schvalovací proces, který je v pokynu nastíněný, platí pro vyjádření vztahující se ke stávajícímu legislativnímu procesu nebo dalším politickým otázkám, které si paní ministryně komentuje sama,“ sdělila mluvčí úřadu Barbara Hanousek Eckhardová. V dokumentu, který na úřady dorazil, nicméně taková věta není.

Podle informací Eura by za snahou ministryně ohlídat podřízené mohla stát vyjádření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí k chystané důchodové reformě, která je pro ministryni politicky citlivým tématem.

Není to poprvé, co si ČSSD hlídá mediální politiku. Asi nejdál v tomto zašel v roce 2010 tehdejší předseda Jiří Paroubek. Ten dokonce vyjmenoval několik médií, se kterými měli zástupci jeho strany zakázáno mluvit.

