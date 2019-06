Třikrát víc než Praha. Milán vysadí tři miliony stromů

Na projektu spolupracuje starosta Milána Giuseppe Sala s neziskovou organizací Bloomberg Associates, kterou financuje Michael Bloomberg. Ta radí městům, jaká opatření mají dělat, aby se lidem bydlelo a žilo lépe.

Stromy mají být vysazovány především na místech, jež se v létě nejvíce rozpálí – na chodnících, parkovištích, náměstích. Do roku 2030 by měly být vysazeny v hlavním městě Lombardie, kde žije 1,4 milionu obyvatel, tři miliony stromů. To je třikrát více, než slíbil vysadit pražský primátor Zdeněk Hřib do roku 2026.

Sala je přesvědčen, že je třeba řešit klimatickou krizi na lokální úrovni a nečekat na to, s jakou politikou přijde národní vláda nebo Evropská unie. „Investujeme do veřejné dopravy, omezujeme počet automobilů, chceme zefektivnit vytápění ve městě, ale čeká nás dlouhá cesta,“ připustil jednašedesátiletý starosta, jenž je členem Demokratické strany. Ta je nyní v italském parlamentu v opozici.

Tunel za půl bilionu: Itálie zastavila práce na nejdražším železničním projektu v Evropě

Stromy mají ochladit město, zlepšit kvalitu ovzduší, zpříjemnit pobyt v ulicích a na náměstích. Radnice použila satelitní snímky města a vytvořila s pomocí odborníků z Bloomberg Associates podrobnou teplotní mapu. Podle ní se má postupovat se zalesňováním města.

Výsadbu nemá zajišťovat pouze radnice, chce zapojit i soukromou sféru, dárce a developery. Firmy mohou poplatky městu splatit také formou výsadby stromů. „Je to dobrá kampaň. Lidé chápou, že ochrana životního prostředí je skutečným problémem a je třeba jednat,“ vysvětlil Sala.

Současně se město, které bude v roce 2026 pořádat zimní olympijské hry, zaměřuje na snižování automobilové dopravy a vytváření nízkoemisních zón fakticky na celém území. „Být starostou a říkat lidem, že nemohou používat auto, není asi dobrý nápad,“ komentoval politicky ožehavou strategii. Nicméně je podle něj třeba najít rozumný kompromis.

Město chce vytvářet nová pracovní místa a přitahovat talentované lidi nejen z Itálie. I kdyby neobhájil svůj mandát v roce 2021 na dalších pět let, odkaz výsadby tři milionů stromů považuje Sala za dobré dědictví.

