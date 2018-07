Vláda spolkové země Horní Rakousko se sídlem v Linci ve své zprávě o rozdělení podpory v roce 2017 uvedla, že celkem na různé projekty vydala 1,47 miliardy eur (37,6 miliardy korun).

Zemský rada pro životní prostředí Rudolf Anschober upřesnil, že na protijaderné spolky v České republice šlo 170 tisíc eur (4,4 miliony korun), rakouské protijaderné aktivisty podpořila spolková země částkou 180 tisíci eur (4,6 milionů korun). Zelený politik zdůraznil, že podpora protiatomového hnutí je v sousedních Čechách logická.

„Rozhoduje se o rozšíření Temelína. Proto je nutná intenzivní práce s českou veřejností,“ řekl Anschober místnímu serveru Oberösterreichische Nachrichten. Na udělení podpory odpůrcům jádra v ČR panuje podle něj shoda mezi všemi politickými stranami místního parlamentu. Další podpora šla na kulturní projekty nebo na podporu filmu.

Reaktory k nezaplacení:

Anschober dlouhodobě vystupuje proti českému jádru. V poslední době kritizoval to, že i nová česká vláda chce pokračovat v konkrétních krocích rozšiřování Temelína a Dukovan. Do konce listopadu by mělo ministerstvo průmyslu předložit plán financování výstavby nových jaderných bloků. Výstavba by mohla začít v roce 2025, varuje politik z Lince.

Zdůraznil, že je nejvyšší čas jednat a nové výstavbě zabránit. Žádá rakouskou vládu, aby s Prahou jednala a rozšíření jaderných elektráren rozhodně odmítla. Měla by také pohrozit právními kroky.

Rakušané kromě rizik pro životní prostředí upozorňují na ekonomickou nevýhodnost stavby nových reaktorů. Rakousko si u Soudního dvora EU stěžovalo na státní podporu výstavby britské jaderné elektrárny Hinkley Point C. Soud ale žalobu Rakouska odmítl. Rakouská vláda by se měla podle Anschobera odvolat. Rakouský stát žaluje i dostavbu maďarské jaderné elektrárny Paks.

