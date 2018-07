Zeman podpořil vládu. Měla by se zaměřit na infrastrukturu, energetiku a památky

Zeman řekl, že jako rozený optimista by chtěl vyjádřit naději, že Sněmovna dá vládě důvěru. Ve svém projevu vyzdvihl to, že programové prohlášení vlády obsahuje dlouhodobý investiční program. Subjektivně by dal na první místo opravu kulturních památek, objektivně ale podle něj Česká republika potřebuje především investice do infrastruktury a energetiky. Označil za chybu, že plány v oblasti infrastruktury jsou určitější než v oblasti energetiky.

Prezident se opět vyslovil pro stavbu vodního kanálu propojující řeky Dunaj, Odru a Labe. Poznamenal, že věří v zahájení stavby ještě během jeho života.

Zeman také kritizoval „zmatenou a nekoncepční práci“ v energetice. Česká republika podle něj stále neví, jestli se budou dostavovat jaderné elektrárny Dukovany a Temelín a kdo tuto dostavbu zaplatí, zda ČEZ, což označil za dobrou myšlenku. Vyslovil se proti snaze Evropské unie na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. Doufá v to, že česká diplomacie v této oblasti uspěje a snahu zastaví.

