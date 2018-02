Trump děsí odborníky. Jeho hlavním poradcem pro vědu je 31letý politolog

Poradce pro vědu amerického prezidenta je jednatřicetiletý Michael Kratsios, který vystudoval politologii na Princeton University. Fakticky řídí úřad Office of Science and Technology Policy, který je hlavním poradním orgánem prezidenta pro vědu a technologie. Situace se jen tak nezmění, uvádějí americká média. Bílý dům musí řešit nebývalé množství mimořádných událostí, jako je rekordní počet přírodních katastrof, nebezpečná epidemie chřipky či zvýšené množství olova v pitné vodě. Právě to spadá do agendy úřadu.

Trump stále nenominoval do čela úřadu nikoho, kdy by měl šanci projít schvalovací procedurou v americkém Senátu. Přitom dříve tuto funkci vedli respektovaní američtí vědci. Úřad tak fakticky řídí zastupující asistent Kratsios, který dříve sloužil jako šéf kanceláře miliardáře Petera Thiela. Ten patří jako jeden z mála podnikatelů ze Silicon Valley k Trumpově podporovatelům.

Server E&E News tvrdí, že toto dočasné řešení může reflektovat Trumpovu skepsi ohledně většiny vědců, kteří zastávají stanovisko, že na globální změně klimatu se podílí lidská činnost. Například emeritní profesor fyziky na Princeton University William Happer tvrdí, že emise CO2 nejsou velkým problémem pro oteplování atmosféry. Je považován za jednoho z možných kandidátů na vedení úřadu.

Senát dosud odmítal schválit někoho, kdo v akademickém prostředí nepatří k „mainstreamu“. „Je nepravděpodobné, že by Senát moji nominaci schválil,“ vysvětlil Happer.

Že je úřad neobsazen, znepokojuje bývalého šéfa úřadu, fyzika a astronoma Neala Laneho. Ten jej vedl v době prezidenta Billa Clintona. Prezident George W. Bush měl strach z epidemie sněti, Barack Obama řešil katastrofu ropné plošiny Deepwater Horizon a epidemii eboly. Všichni prezidenti dosud potřebovali zkušeného vědce, který dokázal koordinovat informovanou a rychlou odpověď, tvrdí Lane.

Člověk změnil klima, tvrdí meteorologové:

Během roku 2017 USA čelily hurikánům a požárům a ústy prezidenta se pustily do vyostřených výroků o použití jaderných zbraní. Při všech těchto příležitostech se Trumpovi mohly hodit rady zkušeného poradce.

„Potřebujete někoho, komu prezident důvěřuje. Kdo může prezidentovi vysvětlit, že existují odlišné pohledy (na danou problematiku). Nyní není nikdo, kdo rozumí vědě a technologiím. Často dojde ke krizi, o které vůbec nic nevíte, a přijde náhle. To je děsivé,“ dodal Lane. Úřad vznikl v roce 1976, nyní má 50 zaměstnanců. Za Obamy měl až 135 lidí. Vedl jej profesor John Holdren, který se zaměřoval ve své akademické kariéře na populační politiku a životní prostředí.

Kratsios zpochybňuje, že by za změny klimatu mohla lidská činnost. „Klima se mění, to nikdo nezpochybňuje,“ řekl stroze loni v listopadu pro The Wall Street Journal. Kratsios se dostal do úřadu loni v březnu a radí prezidentovi v oblasti technologií. Demokraté tvrdí, že by měl být jmenován nový šéf úřadu co nejdříve.

Názorový server Vox k tomu dodal, že Trump nerad pročítá složitější zprávy (včetně těch od zpravodajských služeb). Spíše ráno sleduje televizní zpravodajství.

„Absence špičkového vědce v Bílém domě je dalším důkazem toho, že prezident není schopen nebo ochoten přijímat hutné a komplikované informace o světě a jeho fungování,“ napsal Vox.

Vypovídá to také o personální krizi v celé administrativě. Za dobu, kdy je v úřadu Donald Trump, opustilo pozici poradce na vysoké úrovni 37 lidí. Chybí také ředitel agentury NASA, který by byl schválen Senátem. Nominace republikánského kongresmana Jima Bridenstineho narazila na odpor kvůli obavám z toho, že NASA zpolitizuje.

Dále čtěte: