Putinovi přátelé? Američané jen opsali žebříček boháčů, zlobí se Kasperskij

Úředníci amerického ministerstva financí se vydali cestou nejmenšího odporu. Při sestavování seznamu ruských oligarchů, kteří jsou napojeni na administrativu Vladimira Putina, vyšli z jednoduché úvahy. Kdo má majetek vyšší než jedna miliarda dolarů (20,2 miliardy korun) a je Rusem, je automaticky oligarchou napojeným na okolí ruského prezidenta.

Fakticky tak okopírovali seznam miliardářů časopisu Forbes, který žebříčky každý rok vydává. „Forbes si prošel seznamem oligarchů. Potvrzuje, že seznam ministerstva financí je přesnou kopií Rusů ze seznamu miliardářů, který časopis sestavuje,“ napsal časopis.

Americké ministerstvo ke 114 představitelům ruského státu „přihodilo“ i 96 jmen ruských miliardářů bez ohledu na to, jak ke svému majetku přišli. Zveřejnění seznamu má být odvetou za ruské vměšování do amerických voleb prezidenta a bylo schváleno americkým Kongresem loni v září.

Mluvčí ministerstva financí tvrdí, že dokument není tajný, a proto úřad vycházel při sestavování seznamu z veřejných zdrojů. „Neexistuje žádná zákonná definice oligarchy. Ministerstvo financí zahrnulo prahovou hodnotu jedna miliarda dolarů jako rozumné číslo, které je podobné kritériím obsaženým v americkém seznamu časopisu Forbes,“ uvedl mluvčí. Například podle online slovníku Oxford Dictionaries ale musí mít takový člověk kromě majetku i významný politický vliv.

I když většina miliardářů v Rusku zbohatla privatizací ruských firem po rozpadu Sovětského svazu, ne všichni se dostali k pohádkovému majetku pochybným způsobem.

Zařazení na seznam ruských oligarchů se části podnikatelů nelíbí, poškozuje to jejich pověst v zahraničí. Mohli by mít problémy u zahraničních bank s poskytováním úvěrů.

Jako první se ohradil Jevgenij Kasperkij. Zakladatel firmy Kasperky Lab, jež poskytuje ochranu před kybernetickými útoky, tvrdí, že jeho firma slouží klientům bez ohledu na to, jaké jsou národnosti.

1) It’s not a sanctions list, people on it aren’t subject to further restrictions. Our operations are intact, we keep providing our customers with protection against any cyberattacks regardless of their origin