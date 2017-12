V jižní Kalifornii stále zuří požáry, symbolicky pro letošní rok bohatý na přírodní katastrofy. Jen ve Spojených státech byly historicky nejhorší povodně v Missouri a Arkansasu v květnu, sucha zasáhla Severní i Jižní Dakotu a Montanu. Na podzim trápily hurikány Floridu a karibskou oblast.

Vědci již delší dobu předpovídají, že změny klimatu doprovázené extrémními výkyvy počasí budou stále výraznější. Spor se vede o to, jak moc se na změnách podílí lidská činnost.

Nyní v časopisu amerických meteorologů Bulletin of the American Meteorological Society vyšlo hodnocení extrémního počasí v roce 2016 v kontextu změn klimatu. Prvně v historii asociace přiznala, že si za extrémní výkyvy počasí může člověk sám, respektive se objevily události, ke kterým by bez antropogenního působení nedošlo.

Především se jedná o vlnu veder v Asii a také o nezvykle teplé Beringovo moře. „Za posledních šest let, kdy je toto hodnocení publikováno, je to poprvé, kdy vědci došli k závěru, že by bez lidského vlivu k těmto událostem nedošlo,“ uvedla americká meteorologická společnost ve své tiskové zprávě.

Jak se postavit globálnímu oteplování? Vědci přinášejí šílené nápady:

„Tato analýza představuje zásadní změnu. Vědci roky vědí, že lidé mění pravděpodobnost některých výkyvů počasí. Ale zjištění, že by bez člověka k některým extrémním událostem vůbec nedošlo, dokazuje, že zažíváme nové počasí, protože jsme vytvořili nové klima,“ zdůraznil Jeff Rosenfeld, šéfredaktor časopisu Bulletin of the American Meteorological Society.

Zpráva obsahuje 27 recenzovaných analýz extrémního počasí v roce 2016 a vychází z výzkumu 116 vědců z 18 zemí, kteří vzali v úvahu historická srovnání a modelové situace. Lidská činnost posouvá některé pravděpodobnosti za hranici možností, jež by mohla způsobit pouze příroda.

Extrémní teploty

Rekordní globální oteplení planety v roce 2016 je podle vědců možné jen kvůli „podstatnému antropogennímu“ oteplování, tedy činnosti způsobené lidmi. Vědci také došli k závěru, že podle satelitních snímků, které se pořizují posledních 35 let, se na dosavadní maximum zvýšily teploty oceánů v Aljašském zálivu a u severního pobřeží Austrálie.

To poškozuje Velký korálový útes, který je od roku 1981 pod ochranou UNESCO a je stále bělejší, což znamená, že odumírá. U pobřeží Aljašky zase dochází k masivnímu rozmnožení řas.

„Bylo by velmi nepravděpodobné, že by pouze přirozená změna klimatu vedla k pozorovaným anomáliím,“ uvedli vědci. Dochází také mnohem častěji k extrémním dešťům (v roce 2016 to bylo v čínském městě Wu-chan), které jsou nyní globálně desetkrát pravděpodobnější, než tomu bylo v roce 1961.

Donald Wuebbles, profesor vědy o atmosféře na University of Illinois, tvrdí, že ve Spojených státech jsou stále častější vlny veder. Počet vln studeného vzduchu klesá. Extrémní srážky jsou v posledních dekádách silnější a častější. Změna klimatu způsobila i to, že hurikán Harvey, který se v srpnu prohnal v oblasti okolo Houstonu, by před 40 lety nebyl spojen s tak silnými bouřkami.

„Existují studie, které ukazují spojení s lidskou činností a touto velkou bouří,“ uvedl Wuebbles pro Scientific American.

Stále ničivější povahu extrémních projevů počasí potvrzuje fakt, že počet událostí, které způsobily škody vyšší než jednu miliardu dolarů (21,8 miliardy korun), se v Americe v 80. letech vyskytly v průměru dvakrát ročně. Například v roce 1987 nedošlo k žádné takové události.

V tomto roce americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) zaznamenal už 15 případů na území Spojených států. Loni to bylo také 15 událostí.

