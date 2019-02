Hejtmanka Jermanová odmítla, že by měla vliv na Babišovu kauzu střetu zájmů

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová dnes odmítla, že by měla jakýkoli vliv na rozhodování úředníků v kauze údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (oba ANO). Krajský úřad od 1. února začlenil dosavadní odbor správních agend, který měl rozhodovat v Babišově kauze, do odboru legislativně právního. Podle Pirátské strany to vyvolává pochybnosti kolem rozhodování úřadu v tomto případu.