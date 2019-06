Hamáček doporučí ČSSD, aby podpořila vládu v hlasování o nedůvěře

Hamáček uvedl, že zaznamenal z krajů názory, že by se mělo dnes diskutovat o tom, zda ve vládě zůstat. „Já zastávám názor, že pokud se nám bude dařit naplňovat cíle, pro které jsme do vlády šli, tak to vládní angažmá má smysl,“ uvedl. V regionech podle něj převažuje stejný postoj. „Mám signály, že většinový názor je ten, který jsem teď sdělil,“ uvedl.

Bez účasti ve vládě by podle Hamáčka strana neměla možnost prosazovat svůj program. Priority ČSSD se podle něj musí adekvátně promítnout do státního rozpočtu na příští rok.

Poslanec Veselý řekl, že se při hlasování Sněmovny bude řídit rozhodnutím předsednictva. Při listopadovém hlasování o nedůvěře všech 13 přítomných zákonodárců ČSSD opustilo jednací sál, čímž chtěli vládu podpořit, ale distancovat se od kauzy údajného únosu Babišova syna na Krym. Veselý by tento postup nerad opakoval, považuje ho za politicky nešťastný a veřejnost ho podle něj nepochopila. „Jsem přesvědčen, že to bude aktivní hlasování,“ řekl.

Premiér hledá díru. Babiš hraje o čas a objektivně ho má dost nejméně do konce letošního roku.

Předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha novinářům řekl, že vývoj dal za pravdu těm, kdo byli ve straně proti vstupu do vlády. Pro ČSSD je podle něj nyní složité z koalice couvat, protože by ji nahradila SPD a vláda pokračovala dál. „Když spácháte sebevraždu, je těžké to pak vzít zpátky,“ řekl.

ČSSD bude dnes diskutovat i o aktuální situaci v justici a propadáku v nedávných evropských volbách. Hamáček bude straníky také informovat o aktuálním stavu sporu s potomky právníka Zdeňka Altnera o více než třísetmilionovou odměnu za jeho právní služby.

