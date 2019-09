Němci platí za elektřinu nejvíce v historii. Cena dál poroste

V Německu nebyla elektřina pro domácnosti nikdy tak drahá, jako je tomu nyní. Prvně v historii museli němečtí spotřebitelé zaplatit v průměru více než 30 centů za kilowatthodinu. K prvnímu dubnu to bylo v průměru podle federální agentury pro energetickou síť 30,85 centu (8 korun) za kilowatthodinu. To je téměř o jeden cent více než před rokem, napsala agentura DPA. Před rokem to bylo 29,88 centu. Zdražení znamená nárůst o 3,3 procenta.

Nejvíce rostly náklady spojené s distribucí a obchodováním s elektřinou. Ty se zvýšily o 0,91 centu na 7,61 centu za kWh, meziročně jde o růst ve výši 13,6 procenta. Za tím stojí zvýšení velkoobchodních cen.

Jak se měnila průměrná cena za elektřinu v Německu (k prvnímu dubnu, v eurocentech za kWh) 2016 29,80 2017 29,86 2018 29,88 2019 30,85

Zdroj: DPA

Zástupci spotřebitelských organizací kritizují fakt, že nárůst dodavatelé elektřiny započítají do cen mnohem rychleji, než je tomu při snížení cen. „Při klesajících cenách elektřiny musí zákazníci čekat rok i déle,“ kritizuje obchodní politiku dodavatelů elektřiny analytik Udo Sieverding.

Velkoobchodní ceny elektřiny mohu navíc dále stoupat. V Německu to může být způsobené i odstavováním jaderných nebo uhelných elektráren, varoval finanční ředitel společnosti RWE Markus Krebber. Koncern z Essenu je největším výrobcem elektřiny v Německu zejména z konvenčních zdrojů.

Trest za skromnost: šetrní Němci si za kilowatthodinu připlatí více než ti, kteří plýtvají

Elektroměr, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

V Německu největší část ceny za elektřinu připadá na různé poplatky, odvody a daně, jež tvoří přes polovinu ceny. V roce 2019 to bylo 16,02 centu za kWh.

Vláda Angely Merkelové minulý týden představila dlouho očekávaný klimatický balíček. Do roku 2030 má Německo snížit produkci skleníkových plynů z 866 milionů tun ekvivalentu CO2 na 563 tun ročně. To znamená snížení o 55 procent oproti roku 1990.

Klimatické cíle jako nedostatečné kritizují nejen vědci, ekologické organizace, ale i ministryně pro životní prostředí z SPD Svenja Schulzeová. Varovala vládního kolegu, ministra dopravy Andrease Scheuera z CSU, že pokud resort nesplní proklamované cíle, bude muset platit sankce.

Ekologické organizace žádají více investičních pobídek pro obnovitelné zdroje a bezemisní dopravu. Plán vlády například počítá se zvyšováním ceny benzínu až o deset centů (2,60 koruny). To je podle mnoha expertů málo.

Dále čtěte:

Německé snižování emisí: současným tempem nabere do roku 2030 zpoždění 16 let

Žádný strach? Odklon od uhlí zdraží Němcům elektřinu jen o procento, tvrdí analýza

Bitva o jádro: v Bruselu se bojuje o definici zelených investic

Farmáři mají plán: jezte maso, elektrárnám dodáme čisté palivo a uhlík uložíme do země

Byznys do éry klimatické hysterie: udělejte z domácích mazlíčků vegany