Farmáři mají plán: jezte maso, elektrárnám dodáme čisté palivo a uhlík uložíme do země

Asociace farmářů National Farmers´ Union (NFU), jež zastupuje zemědělce z Anglie a Walesu, představila plán, jak výrazně omezit skleníkové plyny a přitom zachovat chovy skotu.

Tři čtvrtiny zemědělských emisí lze vykompenzovat tím, že se budou pěstovat plodiny – například traviny nebo vrby – jež mohou sloužit jako palivo pro elektrárny. Vzniklý oxid uhličitý by byl zachycován a ukládán pod zem. To by umožnilo, že se nemusí snižovat produkce hovězího masa ani ve velké míře zalesňovat zemědělské plochy. V celé Velké Británii přitom zemědělství způsobuje 10 procent produkce skleníkových plynů.

Součástí strategie má být i zavádění nových technologií pro snižování emisí v živočišné výrobě. Například doplňků krmiva, jež omezí množství metanu vznikajícího v trávicím skotu.

Prezidentka NFU Minette Battersová připustila, že splnění cíle bude obtížné, ale je nutným předpokladem pro to, aby se zamezilo klimatickým změnám. „Jsme svědky častějšího extrémního počasí a jsme tím zasaženi více než kdokoliv jiný,“ zdůraznila. Například jarní ječmen kvůli loňskému suchu odumíral zemědělcům před očima.

Byznys do éry klimatické hysterie: udělejte z domácích mazlíčků vegany

ilustrační foto ( Autor: profimedia.cz )

Organizace přitom zdůraznila, že není potřeba snižovat produkci hovězího masa. „Usilujeme o to, abychom vyráběli nejekologičtější potraviny na světě. Uhlíková stopa produkce červeného masa je v Británii jen na 40 procentech celosvětového průměru,“ argumentuje farmářka.

Vědci doporučují, aby lidé jedli co nejméně červeného masa, a snížili tím dopady globálního oteplování. V západních zemích by to mělo být pouhých 10 procent současné konzumace masa.

Snižte svou uhlíkovou stopu, jezte tofu, fazole a čočku

Emise klimatických plynů při výrobě jednotlivých druhů potravin

„Neplánujeme žádné škrty. Můžeme klimatických cílů dosáhnout i bez omezení současné produkce masa,“ zdůraznila šéfka NFU. Farmáři by měli například zdvojnásobit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Organizace Přátelé Země není plánem farmářů nadšená. Guy Shrubsole tvrdí, že lidé by měli jíst méně masa a vybírat si kvalitnější. Rozhodně nekupovat maso z velkochovů. Snížení živočišné produkce by zemědělcům umožnilo vysazovat na polích a pastvinách stromy, které pohlcují více oxidů uhlíku. Ve Spojeném království od některých ekologických sdružení zaznívá požadavek obnovit divokou přírodu na čtvrtině rozlohy ostrovů.

