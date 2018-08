Mayová odmítá skepsi ministra mezinárodního obchodu. Nadále věří dohodě s EU

„Nikdy jsem si nemyslel, že je to o moc víc než padesát na padesát, určitě ne o moc víc než šedesát na čtyřicet,“ odpověděl Fox v rozhovoru s The Sunday Times na otázku, jak vysoká je podle něj pravděpodobnost vystoupení Británie z EU bez uzavření patřičné dohody. Za špatné vyhlídky viní Fox „zatvrzelost“ Bruselu.

O brexitu bez dohody v posledních dnech média píší ve stále reálnějších souvislostech a podle zdrojů The Guardian britská vláda zintenzivňuje přípravy na takový scénář. Guvernér britské centrální banky Mark Carney před několika dny popsal šance na toto vyústění jako „nepříjemně vysoké“.

Deník The Daily Telegraph dnes na titulní stránce otiskl názory nejmenovaných vládních náměstků, podle nichž by neřízený brexit porušoval pravidla samotné EU. Odkazují přitom na osmý článek Lisabonské smlouvy, který stanovuje, že „Unie rozvíjí se zeměmi ve svém sousedství výsadní vztahy s cílem vytvořit prostor prosperity a dobrých sousedských vztahů, založený na hodnotách Unie a vyznačující se úzkými a mírovými vztahy spočívajícími na spolupráci“.

Mayová se v minulosti nechala slyšet, že žádná dohoda by pro Británii byla lepší než špatná dohoda, Downing Street ale ujišťuje, že předsedkyně vlády věří v dosažení „dobré dohody“. „Dva roky firmám říkáme, že odchod bez dohody nenastane, a stále věříme, že je to velmi málo pravděpodobné, ale ta šance není nulová, takže se vláda musí připravit,“ citoval The Guardian zdroj z britské vlády.

Vystoupení Británie z EU je plánováno na 29. březen 2019, podle dosavadní dohody mezi oběma stranami ale bude následovat 21měsíční přechodné období, během nějž zřejmě budou v Británii stále platit unijní právní předpisy. Dohodu o odchodu chtějí Londýn a Brusel dokončit do října, přičemž podle hlavního unijního vyjednavače Michela Barniera už panuje shoda asi na 80 procentech textu. Nedořešená zůstává zejména otázka režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

