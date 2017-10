Dálnice jede, železnice stojí

Trať s číslem 097 vedoucí přes České středohoří z Lovosic do Teplic původně nechtělo ministerstvo dopravy ani opravovat. Po protestech kraje a petici obyvatel přilehlých obcí ministr Dan Ťok otočil a přesně před dvěma lety vyhlásil opravu železnice. Popravdě, byla poslední reálná věc, která se kvůli obnově zničené trati stala.

Byť jsou koleje poškozené jen zhruba v úseku dvou set metrů, problém je širší. Ukázala na něj zdlouhavá oprava dálnice. Celý úsek je totiž geologicky nestabilní a odborníci varují před jeho dalším pohybem. I železnice samotná se musela ještě před sesuvem několikrát opravovat.

Podle informací zveřejněných ministerstvem dopravy se od května pracuje na několika variantách, jak trať bezpečně položit a provozovat. V úvahu přichází například vybudování estakády, což by stálo odhadem ministerstva 200 až 300 milionů korun. Ve hře je i nové řešení pomocí vylehčeného násypu, což by vyšlo zhruba na 20 procent dražší varianty. Možnosti bude po dopracování připomínkovat Správa železniční dopravní cesty a o výběru nakonec rozhodne speciální komise ministerstva dopravy. Bude to ale až po volbách, což může celou akci oddálit nebo úplně zastavit.

Zhruba tři tisíce lidí, kteří podepsali petici za obnovu trati tak ani po čtyřech a půl letech nemají od ministerstva termín, kdy bude železnice opět zprovozněna. „Protože dosud nebylo vydáno stavební povolení, nebyly ani zahájeny stavební práce. Vzhledem k výše uvedenému je v současné době velmi obtížné odhadnout ukončení stavebních prací,“ uvádí ministerstvo dopravy. Dálnici D8 dokončilo ministerstvo dopravy s 15letým zpožděním loni v prosinci. Průjezd kritickým úsekem s nestabilním podložím byl však omezen do jednoho pruhu. Bez omezení dálnice funguje od letošního 20. září.

