Corbyn by při novém referendu zůstal neutrální. Bez brexitu ekonomiku neoživíme, tvrdí Johnson

Labourista Corbyn čelí dotazům ohledně svého názoru na vystoupení z Evropské unie dlouhodobě a kvůli nejasným vyjádřením je terčem kritiky a posměchu ze strany vládních konzervativců. Ačkoli dnes neřekl, zda odchod své země z EU v principu podporuje, či nikoli, podle britských médií poprvé jasně řekl, jak by se zachoval v případě referenda o svém brexitovém plánu.

„Jakožto předseda vlády, pokud jím v té době budu, zaujmu neutrální postoj, abych mohl věrohodně uskutečnit jeho výsledek (referenda),“ uvedl labouristický lídr v debatě s občany, kterou vysílala BBC.

Labouristé slibují, že pokud se po prosincových volbách dostanou k moci, dosáhnou za tři měsíce úpravy brexitové dohody tak, aby nasměrovala Británii k co nejtěsnějšímu budoucímu partnerství s EU. Půl roku po volbách by pak labouristická vláda uspořádala referendum, v němž by voliči vybírali mezi novou podobou brexitu a setrváním v unii.

Dříve Corbyn uváděl, že o postoji jeho strany v kampani před případným novým referendem by rozhodl mimořádný sjezd na toto téma. Řada jeho stranických kolegů nicméně dává jasně najevo, že by za uvedeného scénáře prosazovali zrušení brexitu.

Premiér Johnson v reakci na výrok svého hlavního vyzyvatele uvedl, že si nedovede představit, jak by mohl Corbyn vyjednat se zbytkem EU dohodu, když by k ní následně měl být „lhostejný“. Opakoval, že jeho vláda v říjnu dojednala vynikající podmínky brexitu a že Británie nepotřebuje další „dišputace“ na toto téma.

Johnson je pro Brity James Bond i Homer Simpson. Corbyn dopadl hůře

Boris Johnson / Homer Simpson ( Autor: Profimedia.cz )

Johnson ale nedostal příliš mnoho prostoru na vyjádření týkající se brexitu, neboť diváci i moderátorka Fiona Bruceová trvali na jiných otázkách. Pokaždé, když premiér použil hlavní předvolební slogan Konzervativní strany o dokončení brexitu, ozývalo se z publika otrávené sténání. Johnson se nicméně k oblíbenému heslu vrátil i na konci svého půlhodinového vystoupení a řekl, že „tuhle ekonomiku nedostaneme skutečně do pohybu… dokud nedokončíme brexit“.

Předseda vlády dnes stejně jako v úterý při duelu s Corbynem na stanici ITV vyvolal smích přítomných, když hovořil o významu pravdy v předvolebním boji. Pod tlakem se ocitl i v souvislosti s politikou úsporných opatření z posledních let, kvůli necitlivým výrokům z minulosti či v souvislosti s pozdrženým zveřejněním zprávy o možném ruském vlivu na britskou demokracii.

I Corbyn zažil během svých 30 minut řadu těžkých okamžiků, dočkal se ale i podpory, například když jeden člen publika řekl, že labouristé jsou jedinou stranou se soudným přístupem k brexitu. „Corbyn a Johnson přežili, oba byli pod palbou… ale dokázali to ustát,“ shrnul diskusní pořad zpravodaj televize Sky News Rob Powell.

Volby čekají Británii 12. prosince a k vítězství zatím směřují Johnsonovi konzervativci, jejichž podpora se aktuálně pohybuje těsně nad 40 procenty. Labouristé v průzkumech preferencí zaostávají o deset až 15 procentních bodů. Zásadní je ale pro konzervativce to, zda se jim podaří získat většinu křesel v dolní komoře parlamentu, což by mohlo vést k hladkému prosazení stávající brexitové dohody a odchodu Británie z EU na konci ledna.

