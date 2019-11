Co rozhodne britské volby

Ať už vnímáte brexit jako drama, tragédii, či frašku, je jisté, že ten kus pohltil veškerý politický život té jindy rozumné země; jako by všechno ostatní na ostrovech přerušilo svoji existenci a odložilo oživení do doby, kdy bude brexit za námi.

Boris Johnson to ví také. Kdo sleduje cestování ministerského předsedy po Británii v rámci jakési permanentní volební kampaně (kterou vedl ještě v době, kdy nebylo jasné, že nějaké volby skutečně budou), ví, že o odchodu z Unie takřka nemluví. Namísto toho oprášil stará konzervativní témata, jako jsou zákon a pořádek, a přidal k nim témata z běžné levicové domény jako financování státního zdravotnického systému.

Nese to ovoce. Ještě na přelomu června a července byla jeho Konzervativní strana v průzkumech voličských preferencí nastejno nejen s labouristy, nýbrž také s brexit party Nigela Farage. Dnes však by pro Johnsona a spol. hlasovalo 37 procent lidí, kdežto pro labouristy jen 24 procent. Farage by dostal jedenáct procent hlasů, ještě méně než liberální demokraté s procenty sedmnácti.

Velká listopadová Corbynova revoluce: labouristé chtějí rozdávat podle socialistického vzoru

Šéf labouristů Jeremy Corbyn ( Autor: čtk )

Jak však také říká souběžný průzkum, 50 procent lidí by v případném druhém referendu hlasovalo pro setrvání v Unii, kdežto pro brexit by bylo jen 44 procent.

Spolu s většinovým systémem to odkrývá nečekanou slabinu Johnsonovy taktiky a vytváří nečekanou šanci pro Labour party. Kdyby labouristický boss Jeremy Corbyn našel odvahu razantně se postavit za konání druhého referenda o brexitu, je pravděpodobné, že by na svoji stranu získal značnou část oněch 50 procent občanů, kteří chtějí v EU setrvat. (Když totéž říkají liberální demokraté, moc jim to nepomáhá, protože každý ví, že i kdyby se dostali do jakési koaliční vlády, budou v ní mít pramalé slovo. U labouristů to neplatí.)

Kdyby se Corbynovi navíc podařilo udělat z brexitu jediné téma voleb, pomohl by Farageovi, jenž jiné téma nemá. Tím by konzervativce dále oslabil, protože Farage volí takřka bez výjimky právě zběhlí voliči toryů.

Naštěstí pro Johnsona se k něčemu takovému Corbyn nejspíš neodhodlá.

Čtěte také:

Stejný návrh jako v sobotu. Šéf britského parlamentu Bercow zrušil debatu o brexitové dohodě

Smrtící koktejl pro Británii: Johnson, brexit a skotský nacionalismus

Velká listopadová Corbynova revoluce. Labouristé chtějí rozdávat podle socialistického vzoru

Chce brexit i Poláky. Britská firma je za levnou sílu z Východu ráda