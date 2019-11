Johnson je pro Brity James Bond i Homer Simpson. Corbyn dopadl hůře

Britové ze všeho nejvíce touží po návratu k „normálu“, kdy se každý den nebude řešit turbulentní situace kolem (ne)odchodu Británie z EU. Zároveň se však neshodnou, jakou cestou by se k takovému stavu mělo dojít. Podle 70 procent zatvrzelých zastánců brexitu se tak stane prakticky ihned po odchodu z EU, odpůrci vystoupení z unie jsou v tomto směru pesimističtější, myslí si to jen sedm procent respondentů, kteří by chtěli za každou cenu zůstat v EU. K otázce možného druhého referenda jsou ale skeptičtí všichni, přálo by si jej jen 34 procent lidí, ukázala studie.

Osoba Borise Johnsona Brity dále rozděluje. Dokonce i odpůrci brexitu většinově uznávají, že od svého nástupu do funkce udělal ohledně odchodu z EU znatelný pokrok. Většina lidí mu ale i nadále nevěří. Když měli současného předsedu vlády charakterizovat jedním slovem, nejčastěji padl výraz „lhář“. Velké množství lidí jej dále charakterizovalo jako šaška, podvodníka, sobce, nebo dokonce idiota. Našlo se ale i několik kladných ohlasů, jeho příznivci jej vnímají jako silného a chytrého lídra.

Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn dopadl hůře. Respondenti jej v říjnovém dotazování nejčastěji označovali slovem „slabý“, stejně jako v květnu 2017, kdy Britain Thinks prováděl výzkum poprvé. Podle Britů zároveň lídr opozice touží po moci, lže a je nenávistný. Vyčítají mu i absenci jasných názorů. Někteří jej dokonce nazvali rasistou či antisemitou. Jen málo dotazovaných jej pochválilo, část z nich zmínila jeho starostlivost a férovost.

„Kam vítr, tam plášť. Corbyn mění názory podle toho, co mu přinese moc. Nemá žádné principy. Proto mu nevěřím,“ citovala studie jednoho z respondentů. Corbyn má u Britů většinou pověst politika, který se schovává a bojí se velkých debat, i když se tento týden utkal s Johnsonem tváří v tvář v debatě televize ITV. Když jej proto měli přirovnat k nějaké fiktivní postavě, vybrali si postavičku Walda ze známých dětských knih, který se ve svém červenobílém pruhovaném oblečku schovává v davu.

U Johnsona byla škála odpovědí variabilnější. Některým připomíná Jamese Bonda tím, jak se snaží věci dotáhnout do konce, i když má na cestě překážky. Odpůrci brexitu v něm zase vidí Homera Simpsona při jeho práci v jaderné elektrárně. „Je to trochu šašek. Říká si: ‚Jaké tlačítko mám zmáčknout? Co mám dělat?‘,“ řekl jeden z premiérových kritiků.

Velká listopadová Corbynova revoluce: labouristé chtějí rozdávat podle socialistického vzoru

Šéf labouristů Jeremy Corbyn ( Autor: čtk )

Budoucí směřování Británie z velké části určí prosincové předčasné parlamentní volby. Podle posledního průzkumu společnosti Kantar je jasným favoritem Konzervativní strana premiéra Johnsona, jejíž podpora už se vyšplhala na 45 procent a na labouristy má náskok 18 procent.

Respondenti studie společnosti Britain Thinks ale označující nadcházející volby za nepředvídatelné. Vedou je k tomu tři důvody. Jedním z nich je přelétavost voličů. Mezi lety 2010 a 2017 změnilo své preference 49 procent lidí. Dalším důvodem je všeobecná unavenost z politiky a častých voleb. Naposledy byli u uren při volbách do Evropského parlamentu, které většina z nich považovala za zbytečné. Do výsledků může promluvit i fakt, že se předčasné volby budou konat těsně před Vánocemi.

Dále čtěte:

Komentář: Co rozhodne britské volby

Stejný návrh jako v sobotu. Šéf britského parlamentu Bercow zrušil debatu o brexitové dohodě

Smrtící koktejl pro Británii: Johnson, brexit a skotský nacionalismus

Velká listopadová Corbynova revoluce. Labouristé chtějí rozdávat podle socialistického vzoru

Chce brexit i Poláky. Britská firma je za levnou sílu z Východu ráda