Cizinci v Babišových firmách pracují za špatných podmínek, píší v Německu

Zmíněný muž vystupuje v reportáži jako šestatřicetiletý Van Ga Nguyen, jeho skutečné jméno je však jiné. Reportér se s ním sešel v nejmenované obci na severovýchodě Čech.

Vyučený svářeč a otec dvou dětí ze severního Vietnamu se kvůli práci v Česku musel zadlužit. S vyhlídkou na měsíční mzdu ve výši tisíc dolarů zaplatil „zprostředkovateli“ celkem 14 tisíc dolarů. „Začátkem roku 2016 mi zprostředkovatel sdělil termín rozhovoru na českém velvyslanectví. Otázky úředníka jsme znal předem a brzy poté jsem dostal i papíry,“ říká.

Připomeňme, že v té době bylo potřeba se registrovat k termínu na českých zastupitelských úřadech prostřednictvím systému Visapoint. V některých zemích však byl systém zcela zahlcen a nebylo možné se do něj dostat. Panovalo podezření, že organizované gangy se dovedou do Visapointu u nabourat a s termíny pak obchodují. To kritizovali lidsko-právní organizace i tuzemští zaměstnavatelé v čele s Hospodářskou komorou.

Po příchodu do Česka skončil Van Ga Nguyen spolu s dalšími 40 Vietnamci v závodě Vodňanské drůbeže v jihočeských Mirovicích. Jeho úkol spočíval v zavěšování živých kachen nebo poražených kuřat na háky. Namísto slíbených zhruba 23 tisíc však dostával jen 550 eur, tedy asi o sedm tisíc korun méně. „Byla to špinavá, částečně krvavá velmi nehygienická a špatně placená práce,“ říká muž, který po roce ze závodu odešel a našel si práci u stavení firmy. DW údajně disponuje záběry, které jeho líčení potvrzují.

Reportéři měli možnost mluvit i s dalšími cizinci, kteří v Mirovicích stále pracují. Vedle Vietnamců šlo o Ukrajince, Rumuny a Mongolce. Žijí prý v zanedbaných ubytovnách v těsné blízkosti továrny nebo po deseti v dvoupokojových bytech. Ze mzdy kolem 600 eur platí zhruba sto eur měsíční nájemné. A především nedisponují žádnou pracovní smlouvou.

Holding Agrofert, který premiér Andrej Babiš převedl do svěřeneckého fondu, ale podle kritiků ho stále ovládá, prostřednictvím svého mluvčího Jana Pavlů veškerá nařčení odmítl. Podle něj platí pro zahraniční zaměstnance stejné podmínky jako pro domácí a všichni disponují pracovní smlouvou. Agrofert prý také nevyužívá žádných zprostředkovatelů při najímaní zahraničních zaměstnanců.

